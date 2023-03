"La película que más veces viste": el emotivo spot que estrenó la Selección argentina a tres meses de Qatar

La Selección argentina cumplió tres meses como campeona del mundo y, a días de reencontrarse con su público en el amistoso frente a Panamá, estrenó un spot en las redes sociales que contribuye con la ansiedad de su público por recibirla con ovaciones. El audiovisual publicado en las redes sociales oficiales del equipo repasa la proeza en Qatar, referenciándola como si se tratase de una película.

“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista", comienza el relato del spot, mientras muestra imágenes de Lionel Messi y Kylian Mbappe. "La joven promesa vs The GOAT. Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”, continúa.

Luego, la voz en off que acompaña al video presenta al entrenador Lionel Scaloni como el "director" de la película. Al capitán Lionel Messi como el protagonista. Junto a un gran elenco: Ángel Di María "como Fideo", Emiliano Martínez "como El Dibu", Rodrigo De Paul "como Mi motorcito" y compañía.

"Ganadora de cuatro premios The Best. Récord mundial de espectadores. No apta para cardíacos. La película que más veces vas a ver en tu vida, por suerte, no es una película”, cierra el emotivo relato que llega a cada argentino ansioso por ver de nuevo a la Selección argentina.

….. Por suerte no es una película …..



uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFC6?????? pic.twitter.com/YkrsCJBYZX — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 18, 2023

El propio presidente de la AFA , Claudio "Chiqui" Tapia, compartió el video publicado y comentó: "Por suerte no es una película".

El equipo de Lionel Scaloni que se enfrentará a Panamá el próximo jueves en el estadio Más Monumental con un estadio que lucirá completamente repleto.