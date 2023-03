El delantero de la Scaloneta que sueña con jugar en River: "Me encantaría, soy hincha"

Lionel Scaloni encabezó un recambio generacional desde su llegada a la Selección Argentina, por lo que en muchas de sus convocatorias aparecieron algunos futbolistas que no gozaban de popularidad para el masivo público futbolero. Sin embargo, de la mano de las victorias y con el correr de los años fueron ingresando en el cariño de los hinchas. A partir de allí se conocen sus historias y sueños. Como el de Emiliano Buendía, que quiere jugar en River Plate.

El delantero del Aston Villa inglés reconoció, en una entrevista con ESPN, que es fanático del Millonario: "Yo soy de River. De familia de River, de chiquito. Me gusta seguirlo. Intento seguir el fútbol argentino, me cuesta verlo por la diferencia horaria".

"Hincha de River desde chiquitito, siempre soñé con jugar a la pelota y jugar en River. Obviamente nunca cierro las puertas. Pero hoy en día tengo la cabeza en Europa y el día de mañana veremos", dijo Buendía sobre sus deseos de vestir la camiseta Millonaria. "Me encantaría porque es del club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro", cerró.

El delantero nació en Mar del Plata y a los 11 años fue captado por el Real Madrid, donde hizo dos años de divisiones inferiores, hasta marchar al Getafe. Debutó en el primer equipo a los 17 años, pasó en Cultural Leonesa (segunda de España), Norwich City (segunda de Inglaterra) y fue comprado finalmente por el equipo de los Villanos, donde comparte equipo con Emiliano "Dibu" Martínez.

Sobre el arquero de la Selección y cómo viven el fútbol argentino, contó: "Con Emi no hablamos mucho. A veces charlamos algunas cosas interesantes que puedan salir en las redes, pero después no mucho más. Yo se que él es de Independiente pero no hablamos mucho al respecto".

Buendía debutó en la Selección argentina el 1 de febrero del 2022 cuando ingresó 10 minutos del encuentro ante Colombia por Eliminatorias.