Damonte, sin casete sobre el equipo de Demichelis antes de enfrentarlo: "River aún no…"

River visitará el próximo domingo a Sarmiento de Junín, en uno de los duelos atractivos que tendrá la octava fecha de la Liga Profesional. El local, que vendió entradas para público neutral, espera el duelo con mucha expectativa ya que necesita sumar de a tres para comenzar a escaparle a la zona roja del descenso. Esto lo sabe su entrenador, Israel Damonte, quien analizó lo que puede ocurrir y fue tajante: "Tenemos que hacer un partido perfecto".

"El ADN nuestro es ser protagonista y disputar los partidos. Siempre buscamos que podamos lastimar de muchas maneras y no solo siempre teniendo la pelota, sino la tenemos contra atacamos. Ya pasó varios partidos como Central, Racing. Buscamos lastimar según el momento del partido", dijo en TyC Sports y agregó: "Hoy no firmo el empate con River. Tenemos que tomar decisiones y, más allá de la presión del resultado, es lindo el disfrute del camino. Quiero correr el riesgo de ganar".

Damonte expresó que River todavía no está "aceitado".

A días del partido en Junín, el técnico del Verde lanzó un duro análisis sobre el juego del Millonario: "River es un equipo en formación, aun no esta realmente aceitado. Lo bueno de enfrentarse a River es que tanto nosotros como los jugadores conocemos al rival".

Luego recordó el 7-0 en contra que sufrió el año pasado contra el equipo que aún dirigía Marcelo Gallardo y remarcó que deben hacer para que no se de un partido así: "El partido que perdimos acá tuvimos 30 minutos que estuvimos en partido, pero nos pegaron en momentos juntos. Ese día me fui a mi casa entregado. Me cagaron a bifes, ya está".

"Sarmiento es un lugar que necesitábamos como cuerpo técnico, es un club tranquilo que nos permite trabajar y todos los días quiere ser mejor. Tenemos grandes jugadores desde la reserva con futbolistas de experiencia, hacer un mix y ser un equipo duro en Junín. Nuestro sueño es entrar a la Sudamericana", cerró.