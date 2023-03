El jugador de Gimnasia que jugó un Mundial: "Fue lo más..."

Maximiliano Padilla transita sus primeros meses en la provincia de Mendoza. La estadística dice que, pese a ser defensor, es el goleador del equipo en este amanecer de torneo con dos tantos (a CADU y San Martín SJ) y se ha convertido en una pieza clave para el entrenador Joaquín Sastre.

Padilla sale disparado, Pickford se resigna.

Antes de este presente, el zaguero tuvo un pasado de Selección argentina y hasta se dio el privilegio de jugar una Copa del Mundo juvenil. El año fue 2011 y la cita tuvo lugar en México para la categoría sub 17: "Fue la experiencia más linda que puede vivir un futbolista. Todos soñamos con vestir la camiseta del país. Me tocó estar en el Sudamericano y después en el Mundial", recuerda, inmerso en la nostalgia, el defensor de 28 años.

Su presente lo tiene como pieza clave de Gimnasia.

Aquél equipo era dirigido por Oscar Garré y tenía nombres importantes que luego irrumpirían en primera como Lucas Ocampos (ex River, hoy en Sevilla), Agustín Allione (ex Vélez) y Martín Benítez (ex Independiente). El recorrido comenzó en la zona ante Francia, con derrota 3-0. Entre los destacados del conjunto Galo jugaban Zouma y Mendy, que harían luego carrera internacional.

La clasificación se dio de manera agónica, porque luego de la victoria ante Jamaica por 2 a 1, Japón sorprendió al plantel nacional con su triunfo en la fecha final de la primera fase por 3-1, con un genial Minamino (hoy jugador de Liverpool). Así, el camino en octavos lo cruzaría en el derby ante Inglaterra.

Padilla dejó su huella en ese encuentro porque a los doce minutos marcó el primer tanto del partido pero un tal Rahem Sterling igualaría las acciones para llevar el duelo a los penales. Pickford (hoy titular en la mayor de La Rosa) sería figura despejando los remates de Allione e Iñiguez, para sentenciar el camino albiceleste.

Noticias Relacionadas Cara y seco: las dos facetas de Gimnasia en el campeonato

Tras ese lujo en su incipiente carrera, el marcador central siguió su recorrido de juveniles con el proceso con vistas al Mundial sub 20 de Turquía pero Argentina no lograría clasificar. De ahí, dejaría Boca para iniciar un camino en el ascenso vistiendo las camisetas de Central Norte de Salta y Estudiantes de Río Cuarto, antes de recalar en Gimnasia.