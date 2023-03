La desopilante frase del Kun Agüero al recordar su pelea con Canelo Álvarez: "En su momento me cag..."

El Mundial de Qatar 2022 fue el escenario donde, una vez más, la Selección argentina y su par de México volvieron a verse las caras. La Albiceleste ganó 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández y, de esa manera, comenzó a encaminar su clasificación a los octavos de final.

Post partido, se dio una de las grandes polémicas de aquel momento. Saúl Canelo Álvarez, boxeador mexicano, apuntó contra el capitán de la Albiceleste luego de ver un video de la intimidad del vestuario del equipo comandado por Lionel Scaloni. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Así como respeto Argentina, tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre...", escribió el púgil en su cuenta de Twitter.

Luego, diferentes personajes salieron a defender al astro rosarino. Uno de ellos fue Sergio Agüero, quien no dudó en responder las agresiones que sufrió uno de sus mejores amigos: "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da".

Con el correr de los días, las pulsaciones bajaron y todo quedó en la nada. En las últimas horas, fue el Kun quien retomó el tema. En uno de sus clásicas transmisiones en vivo, para la señal de Star +, el ídolo del Manchester City compartió pantalla con Chicharito Hernández y utilizó una desopilante frase para recordar su cruce con Álvarez.

“Mal, mal, yo creo que si estábamos en un ring, nos recagaba a trompadas a todos. Hoy estamos bien, pero en su momento sí me cagaba a trompadas. Ahora ya hay una relación de amistad. Con Canelo ya está, amistad y ya estamos en paz. Muchas Gracias Canelo. Lo pasado, pisado. Borrón y cuenta nueva”, sentenció Agüero.