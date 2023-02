Lanzone: "Tenemos la mejor Vuelta ciclista del país"

A la vuelta de la esquina suena redundante, pero la realidad es que el tiempo así lo marca. La provincia cuenta las horas para una nueva edición de La vuelta ciclista de Mendoza y todas las miradas apuntan al 18 de febrero, la fecha marcada en el calendario para el inicio de la 47° edición.

"Está todo en perfectas condiciones, creemos que todo va a salir de la mejor manera. Mendoza tiene la mejor Vuelta de todo el país y viviremos unos vibrantes 1190 kilómetros de una competencia de primer nivel", dice Fernando Lanzone, el presidente de la Asociación ciclista de la provincia. La competencia contará con ocho etapas (más el prólogo) y volverá a pasar por Malargüe luego de 13 años (será en el primer capítulo).

En la comparativa con otras competencias similares como la Vuelta de San Juan, Lanzone no se achica y marca su postura al respecto, bancando un certamen con mucha historia: "No tenemos nada que envidiarle a la competencia de la vecina provincia. Ellos cuentan con mucha más inversión económica pero eso no creo que sea el motivo para hacerla mejor".

Una vez que termine la edición número 47, nuestra provincia seguirá con la agenda cargada porque será sede del Campeonato Argentino de Ruta, a disputarse los días 24, 25 y 26 de Marzo, con el mismo recorrido al que tendrá la etapa número seis de la Vuelta. Serán 160 kilómetros divididos entre Luján, Maipú y Godoy Cruz: "Es un placer poder recibir una carrera de este tipo. Se nos viene un lindo y desafiante 2023", cerró el presidente.