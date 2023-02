El Ratón Ayala se quebró en TV al hablar de Argentina campeón del mundo: “Me emociona el…”

Roberto Fabián Ayala fue una parte importantísima del cuerpo técnico de la Selección argentina que se consagró en el Mundial de Qatar 2022. Siempre claro y preciso, el histórico defensor daba charlas en la previa de cada partido del equipo de Lionel Scaloni, llevaba tranquilidad y transmitía la ilusión por ganar la Copa del Mundo. El entrenador asistente, a casi dos meses de lograr el título máximo en el fútbol, se emocionó al hablar de los momentos vividos en el país asiático.

En una entrevista con La Vuelta por Fox Sports, el Ratón comentó: "No, no caemos. Yo todas las mañanas aún me levanto pensando si es verdad, si pasó realmente". Ayala fue un nombre importante tanto en Qatar 2022 como parte del cuerpo técnico como en Alemania 2006 en su etapa como futbolista, donde compartió plantel en la Selección argentina de José Pekerman con Lionel Scaloni y Pablo Aimar, entre otros, quienes hoy integran el cuerpo técnico campeón del mundo.

Ese momento dio lugar a la reflexión y, quizás, un poco le cayó la ficha al Ratón del enorme logro del equipo albiceleste en la Copa del Mundo, porque lo invadió la emoción: "Y bueno, pasa que después te toca llevar a una hija a algún lugar y cruzarte con la gente, y me emociona el repetidamente gracias, me recuerda todo lo que vivimos, que fue una locura".

Claro, después de recordar el agradecimiento de los hinchas, a Ayala se le erizó la piel en vivo y por un momento se le quebró la voz. Un pedacito de lo que significa el fútbol para quienes aman y viven el fútbol como una pasión.

"Hoy, justamente en el predio, reencontrarme con campeones del mundo, jugadores, en la presentación de la candidatura del Mundial 2030, y verlos y... tenemos un lugarcito ahí con ellos, los pudimos tocar", cerró el exdefensor, quien estuvo en Ezeiza en la conferencia de prensa que dio Claudio "Chiqui" Tapia para anunciar la candidatura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile para la Copa del Mundo 2030, en el centenario del primer Mundial.