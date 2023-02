Las 11 joyitas del fútbol argentino que no fueron al Sudamericano Sub-20

Javier Mascherano quedó en el centro de las críticas por la eliminación de la Selección argentina Sub-20 en el Sudamericano de la categoría en la primera ronda, que significó la ausencia del equipo en el Mundial de Indonesia 2023. ¿Qué falló? El Jefecito se culpó a sí mismo, y le quitó el peso de la tristeza a los pibes. Después hizo una fuerte declaración que anunciaba una renuncia inminente, pero desde la AFA salieron a frenarlo y bancarlo.

Javier Mascherano, entrenador de la Selección argentina Sub-20.

Los que están en la cancha, igualmente, son los jugadores. Y si de jugadores hablamos, el exitismo y el fatalismo aparecen en escena, sobre todo envalentonados por el éxito de la Selección mayor en el Mundial de Qatar 2022: en algún rincón de las redes sociales y en alguna que otra casa argentina sonó la frase "estos pibes son horribles", ante algún error puntual y, por supuesto, el resultado final.

Allí se desencadenan otros interrogantes, que llevan a pensar si realmente los pibes estaban futbolísticamente preparados para la Selección argentina Sub-20, si tienen futuro en la actividad, y otros muchos pensamientos propios de quien no los conoce, que prendió la tele por la novedad y que, en la absolutísima mayoría de los casos y como se dice en el barrio, jamás pateó una pelota.

La respuesta es que sí. Rotundamente, los jugadores que viajaron a Colombia para disputar el Sudamericano Sub-20 están preparados y son talentosos futbolistas con mucho futuro. Puede que algunos no triunfen al nivel de los Lionel Messi, Ángel Di María y compañía, como pasa con la mayoría (ojalá que algunos lleguen y soñaremos con la Cuarta) pero las condiciones están. ¿Cómo se explica si no que haya un jugador en las Inferiores de un gigante como Real Madrid, otros que fueron transferidos por fortunas a Inglaterra y otros muchos que ya debutaron en Primera en clubes grandes, a un nivel superlativo?

Esta introducción quiere dejar en claro que esta nota de ninguna manera busca pensar que la convocatoria de Mascherano fue equivocada o que no hay nivel para competir internacionalmente en las Selecciones juveniles, sino todo lo contrario: el talento está y es mucho. Como marca el título, hay joyitas en el fútbol argentino que no fueron al Sudamericano Sub-20, y habla de que al técnico, como a todos, el reglamento le puso un límite para la convocatoria, pero si tal límite no existiera habría podido llevar muchos talentosos más.

Y el desencadenante es una excusa para conocer algunos nombres más que seguramente tengan mucho que decir en el futuro del fútbol argentino, que recién asoman la cabeza a sus 20 años o menos (sin importar la posibilidad o no de una convocatoria).

Los talentos argentinos de 20 años o menos que prometen romperla en el fútbol local

Federico Redondo: es uno de los ejemplos más fáciles de nombrar y que muy rápido se nos viene a la cabeza. Federico Redondo es el hijo del histórico mediocampista de primer nombre Fernando, y que jugó en el Real Madrid y en la Selección argentina. Alto, elegante, mediocampista de buen pase y de 20 años recién cumplidos, ya suma una importante cantidad de minutos en la Primera División de Argentinos Juniors, con 15 partidos. Uno de ellos, como titular en el debut del Bicho en la Liga Profesional 2023 ante Rosario Central.

Federico Redondo, joven promesa de Argentinos Juniors.

Jeremías Pérez Tica: uno que por ahora está más escondido, pero que sin duda puede tener mucho futuro es el delantero de Newell's Jeremías Pérez Tica. Tiene 19 años, nació en Funes y es goleador de la Reserva de La Lepra. Convirtió 13 goles en la LPF 2022 de Reserva.

Santiago Toloza: volante ofensivo de Arsenal de Sarandí, está a préstamo desde Talleres a sus 20 años. El Chino debutó en la T y jugó como titular en el Arse contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, con varios destellos de calidad que por momentos complicaron a la defensa azulgrana. Ante Estudiantes, recibió sobre el círculo central y tras una veloz y vertical avanzada, remató desde afuera del área para clavar la pelota contra un palo y convertir su primer gol en Primera. Guapo, hábil y encarador, promete mucho.

Gianluca Prestianni: otro nombre que estuvo sonando en los medios en los últimos tiempos es el del juvenil de Vélez. ¿Por qué? Porque se rumoreó que quería llevárselo el Real Madrid. ¿Por qué no jugó en la Sub-20? Puede tener que ver con que el 31 de enero de 2023 apenas cumplió 17 años. Nacido en Ciudadela, el extremo izquierdo del Fortín debutó en la Primera División, en la Copa Libertadores y suma seis partidos oficiales. Gianluca Prestianni, figura de Vélez.

Elián Irala: volante de San Lorenzo de 18 años, integró la Selección argentina Sub-17. El juvenil azulgrana es uno de los valores que más le gustaron a Rubén Insúa en las Inferiores del Ciclón, tanto que lo hizo subir a Primera y debutó contra Arsenal al entrar desde el banco de suplentes. Además, el DT avisó que pensaba darle muchos minutos en 2023. Con marca y juego, el veloz mediocampista tiene mucho para aportar.

Lucas Lavagnino: arquero de River, categoría 2004. Fue citado por Martín Demichelis para hacer su primera pretemporada con Primera, de gira en Estados Unidos. Si bien tendrá poco lugar con el primer equipo dada la presencia de Franco Armani, Ezequiel Centurión y Franco Petroli, el cuarto arquero tiene muchísimo futuro. Cuando era chiquito, jugaba de delantero.

Benjamín Domínguez: el extremo de Gimnasia de La Plata tiene 19 años y ya hace rato que suma minutos en Primera, con 30 partidos y un golazo a Independiente, casi siempre entrando desde el banco de suplentes. Es la promesa más grande del Lobo, rápido, encarador y talentoso. Benjamín Domínguez, juvenil de Gimnasia que ya es realidad en Primera.

Claudio Echeverri: le dicen el Diablito y juega en River como volante ofensivo y delantero. Tiene 17 años recién cumplidos, jugó en la Sub-17 que dirige Aimar, en 2022 pegó el salto a la Reserva del Millonario y ya es buscado por los grandes europeos. De hecho, el club de Núñez ya le firmó un contrato hasta 2025 con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Hace poco, contó que el mismísimo Ariel Ortega se acercaba a los chicos de Infantiles y les enseñaba pegada y técnica individual.

Bruno Zapelli: otro nombre conocido que cumplirá 21 años en 2023. Volante ofensivo de Belgrano de Córdoba, debutó a fines de 2020 en el primer equipo y luego fue una de las figuras del Pirata que logró el ascenso a Primera. Con mucho talento, desparpajo y gran visión de juego, jugó su primer partido en la Liga Profesional ante Racing en Avellaneda y no le pesó la presión. De lo mejor que veremos este año. Bruno Zapelli es una de las figuras de Belgrano a los 20 años.

Santiago Hidalgo: el chico categoría 2005 juega como delantero en Independiente, es de Santiago del Estero y la pisa como pocos. Tiene un gran control de pelota, es gambeteador, ya pisó la Reserva del club de Avellaneda y mejora día a día. Una joyita a futuro.

Simón Rivero: el juvenil de 19 años juega en Boca, es un volante zurdo que ya firmó su primer contrato con el Xeneize hasta 2026 y tiene mucha llegada al gol. Hizo su debut ante Vélez en octubre de 2022 con pocos minutos, y luego jugó un poquito más contra Aldosivi, las dos veces en La Bombonera.

Bonus: Román Vega y Lucas Román. Se trata de dos futbolistas que no jugarán en la Primera División del fútbol argentino, pero que suenan para ser parte de la Selección argentina del futuro. Ambos casos comparten una particularidad: con pasos fugaces por el primer equipo de Argentinos Juniors y Ferro respectivamente, fueron contratados por el Barcelona de España para el plantel de Reserva.

Vega tiene 19 años, juega en el Barcelona Atlétic y está a préstamo desde el Bicho, teniendo que volver a mitad de 2023. Por otra parte, Lucas "Pocho" Román, está por cumplir 19 años y salió del Verdolaga comprado por 1,2 millones de euros más bonos que podrían llevar la operación a un total de 5 millones. 10 días después de llegar al club, ya fue convocado para entrenar en Primera con Xavi como técnico.