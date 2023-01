La particular revelación sobre el contrato de Scaloni en la Selección Argentina

Una cuestión que da vueltas cada tanto por la cabeza de los fanáticos de la Selección argentina es la continuidad de Lionel Scaloni como técnico. Que siga la Scaloneta, claro, después de los tres títulos en la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, es la idea principal de Claudio "Chiqui" Tapia. ¿Qué falta para la firma? La negociación avanza a paso lento, pero avanza.

Así lo afirmó el periodista Gastón Edul en TyC Sports: "Él (Scaloni) tiene que llegar al país en los próximos días. Al final se dilató su regreso, de hecho iba a ser en los primeros días de febrero, van a pasar unos días más para que él esté acá, pero en este mes se tiene que definir su continuidad".

"Chiqui Tapia avanzó con su representante, están cerca de llegar a un acuerdo. Todavía hay alguna cuestión que resolver. Es muy probable que Scaloni va a renovar con la Selección argentina como técnico. Él le dejó entrever a los jugadores de la Selección que él va a seguir. Messi, Di María, saben que sigue el proyecto", agregó Edul.

Por otra parte, el periodista confirmó que las diferencias en las negociaciones son económicas y reveló un detalle llamativo: "No hay pedidos especiales. Sí es económico, pero no es solamente para él, casi que no es para él, es para el cuerpo técnico".

Respecto del salario del entrenador, sin entrar en números, Edul explicó: "El contrato que él tenía previo, no era un contrato top del mundo, principalmente por cómo llegó la contratación de él. Él salió campeón hace tiempo, entonces se venía postergando esa renovación. En el medio hubo una mejora, pero no lo que significa una renovación contractual. Por eso lo económico, si bien no es un problema para Tapia, al revés, Tapia le quería renovar antes del Mundial y prácticamente es un tema de Estado renovarle".

"Hay un tema: Tapia, de antes del Mundial le quería renovar a Scaloni con los ojos cerrados. Eso está claro. Lógicamente, Scaloni quería esperar, porque no sabía cómo le podía ir en el Mundial. Para bien o para mal. Ahora se negocia de otra manera", advirtió el periodista.

"Yo me acuerdo de la foto de Scaloni y Tapia en Estados Unidos en septiembre, abrazados con el Scaloni 2026. En ese momento decíamos 'bueno, es algo más para llegar bien al Mundial, para que siga la energía positiva y que se hable de que sigue más allá de un arreglo'. No hubo un arreglo puntual ahí, ahora están tratando de llegar a eso y van a llegar. Scaloni va a renovar, pero no está 100% cerrada la negociación, eso está claro", cerró Edul. Que siga la Scaloneta...