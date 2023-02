La brutal autocrítica de Blandi tras la derrota de San Lorenzo: “Tenemos que ser…”

Al contrario de lo mostrado en los últimos meses, San Lorenzo jugó mal, fue superado por Lanús y cayó en la Fortaleza por 2-1. El resultado fue justo y Nicolás Blandi, referente del Ciclón, fue el primero en marcarlo después del encuentro: "No hicimos lo que entrenamos, no hicimos lo que sabemos hacer. Tenemos que ser autocríticos y saber que esto no nos puede pasar. Ellos hicieron las cosas bien y nosotros no", declaró.

En una charla postpartido, el 9 azulgrana, que descontó sobre el final, fue muy autocrítico por el nivel del equipo: "El fútbol argentino es así, a nadie le sobra nada”, sentenció.

Luego, agregó: "Perdimos un partido en un fútbol donde es muy parejo, donde hay muchos equipos que ganaron la semana pasada y en esta fecha perdieron. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que mentalizarnos en que tenemos que trabajar los partidos del primer minuto hasta el minuto final porque de esa forma el año pasado logramos lo que logramos. Entonces, si nosotros salimos de ese libreto, se nos hará todo muy difícil".

Por último, Blandi le tiró flores al rival, que lleva puntaje ideal en dos fechas: "Lanús tuvo la oportunidad de lastimar y lo hizo y, a partir de eso se hizo el partido cuesta arriba porque ellos se cerraron, cortaron los circuitos de juego y nos obligaron a ir por afuera. Peor bueno, cuando te en contras un equipo así, es muy difícil lastimarlo".

Cuando vuelve a jugar San Lorenzo

Tras cosechar la primera derrota del campeonato, el Ciclón recibirá a Godoy Cruz en el Bajo Flores. Será el próximo sábado 11 de febrero a las 17 horas.