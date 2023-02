El sincero análisis de Chiquito Romero sobre el penal que cometió: "No me quedó otra..."

Boca no pasó del empate ante Central Córdoba en la Bombonera y no pudo conseguir su segunda victoria consecutiva en el torneo de la Liga Profesional 2023. Tras el 0-0 ante el Ferroviario en condición de local, Sergio Romero enfrentó los micrófonos y se refirió, entre otras cosas, al penal que atajó durante el complemento.

Cuando el reloj marcaba 20 minutos de la primera etapa, Chiquito salió tarde y le cometió falta a Facundo Castelli. Andrés Merlos, sin dudarlo, se llevó el silbato a la boca y no dudó en sancionar la pena máxima. El arquero se mostró tranquilo y, terminó de convertirse en figura al contener el remate del delantero.

Post partido, Romero contó como vivió la jugada: "En esa, si la anticipaba un segundo antes la cortaba yo, pero bueno. Mala suerte que le cometí penal y me comí una amarilla. Pero por suerte pude colaborar. Siempre es lindo ayudar".

"Vi que venía solo, si yo me anticipaba un segundo antes, iba a llegar antes que él. Tuve que hacer penal, no me quedó otra", añadió el arquero de Boca. En cuanto al estudio sobre el pateador del Ferroviario, Romero sentenció: "Con Fer Galloso, Javi García y Lea Brey habíamos visto un poco cómo pateaban y masomenos teníamos una idea. Por suerte le pude dar una mano a mis compañeros".