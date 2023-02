El particular análisis de Gago tras la derrota de Racing ante Argentinos: “Es muy difícil…”

Racing mostró una mala cara ante Argentinos Juniors. Sin ideas y con 10 jugadores por la expulsión del pibe Juan José Cáceres, la Academia cayó por 1-0 en La Paternal y todavía no ganó en lo que va del Torneo. No obstante, Fernando Gago estuvo lejos de mostrarse impaciente por este mal arranque: "Con uno menos en el fútbol de hoy se hace muy complicado", afirmó.

En conferencia de prensa, el DT racinguista aseguró que, en igualdad de condiciones, su equipo pudo generar peligro ante un buen equipo local: "Es muy difícil analizar un partido en el que jugamos con uno menos. Las situaciones que tuvimos cuando estábamos once contra once estuvieron y no pudimos concretarlas. Es cierto que hubo menos que ante Belgrano y sabemos que es un aspecto para mejorar", expresó.

En la misma línea, agregó: "Nosotros con uno menos nos posicionamos más bajo para intentar defender y contrarrestar el juego del rival, pero igualmente sufrimos llegadas en contra". Lo cierto es que Gabriel Arias fue la gran figura de Racing, ya que sacó muchas pelotas de gol para Argentinos.

Por otra parte, Pintita expresó que la expulsión cambió todo el curso del encuentro: "Creo que tras la expulsión entendimos que el partido teníamos que defenderlo e intentar aprovechar las ocasiones que pudiéramos tener a favor. Fue un partido totalmente distinto a los que veníamos jugando. En este caso y ante un rival como Argentinos Juniors, se hizo muy distinto el afrontar el juego con once jugadores primero y luego hacerlo con diez".

Todas las respuestas de Gago rondaron sobre el hecho de que Racing jugó con uno menos. Ahora, la Academia buscará levantar cabeza ante Tigre como local el próximo domingo a las 21:30.