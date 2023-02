La bronca de Demichelis tras la derrota de River ante Belgrano: “No puedo hablar de…”

En Córdoba, el River de Martín Demichelis cosechó su primera derrota. Fue 2-1 para Belgrano, que se llevó su primer triunfo desde que regresó a Primera. Aunque el Millonario fue más durante todo el partido y dilapidó muchas chances, el DT no quiso hablar de "justicia" sobre el resultado.

En conferencia de prensa, Micho aseguró que su equipo fue superior, pero no por eso se puede hablar de un marcador justo o injusto: "No puedo hablar de justicia en el resultado, esto es fútbol. Arrancamos plantando un 5 vs. 5 que sabíamos que iba a plantear Belgrano, con Milton y Andrés por las bandas. Cuando mejor nos acomodamos, el rival nos mete el primer gol", señaló.

Luego, agregó: "Le dije a los jugadores que no genere desilusión. Es el partido que menos situaciones de gol nos crearon desde que vine, pagamos dos errores muy caros". Pese a la derrota, Demichelis mostró tranquilidad y quiso transmitir lo mismo hacia sus dirigidos.

