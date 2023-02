La advertencia del DT del PSG a los compañeros de Messi: "Corresponde que suban..."

Sin Neymar y sin Kylian Mbappé, las esperanzas del Paris Saint-Germain estaban puestas en Lionel Messi, quien obviamente pagó con creces: el mejor jugador del mundo clavó un golazo para el triunfo por 2 a 1 ante Toulouse y Christopher Galtier aseguró que liberar al 30 y dejar que juegue donde se siente cómodo era casi una obligación.

En conferencia de prensa, el DT del líder de la Ligue 1 se refirió a cómo encaró el encuentro con muchas ausencias de peso: "Messi lleva al equipo. Está claro que faltan muchos jugadores, no solo Neymar o Mbappé, también faltan Verratti y Ramos. Messi asume la responsabilidad y eso es muy importante para nuestro juego", expresó.

Luego, se refirió a cómo quería rodear a la Pulga con tantos jugadores usualmente suplentes: "Con la ausencia de Neymar y Mbappé, tengo que armar el equipo alrededor de Leo, jugará donde le gusta jugar. Corresponde al resto de jugadores subir su nivel de juego y aprovechar la oportunidad de jugar con Leo", sentenció.

Además, analizó las variantes que tiene el PSG: "Creo que el equipo está más cómodo con una defensa de cuatro. A la hora de afrontar un bloqueo bajo se trata de tener más posesión, y también de recuperar el balón rápidamente para atacar".

Por otra parte, el técnico se vio bastante molesto con el pase trunco de Hakim Ziyech, delantero del Chelsea que no llegó por culpa de algunos desmanejos del club inglés: "Queríamos reemplazar a Sarabia, con un jugador capaz de evolucionar en el lado derecho. Desafortunadamente, Ziyech no terminó y estos son los peligros de la ventana de transferencia. Debe ser aceptado. La responsabilidad no es del PSG, que yo sepa".

Por último, Galtier afirmó que cree que Neymar y Sergio Ramos estarán recuperados para jugar el clásico ante el Olympique de Marsella, escolta del PSG en el campeonato.