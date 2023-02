Por qué Klopp se indignó con Chelsea tras la compra de Enzo Fernández: "No entiendo cómo..."

La Premier League es, con muchísima distancia, la liga que más gasta en transferencias de jugadores, con una brecha sobre el resto de los países europeos cada vez mayor. Chelsea fue este invierno el mayor culpable del altísimo monto, con 330 millones de euros entre todas sus compras en enero, entre ellas la de Enzo Fernández por 120 millones al Benfica. Y Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, se indignó este viernes con el equipo londinense por el dinero gastado, que él asegura que su institución no tiene.

Consultado al respecto en conferencia de prensa previa al partido entre Liverpool y Wolverhampton por la Premier League, Klopp primero bromeó y generó algunas risas en la sala: "No diré nada sin mi abogado presente". Inmediatamente, se puso más serio y opinó: "No entiendo esta parte del negocio pero es un gran número. Son todos muy buenos jugadores, por lo que los felicito. No entiendo cómo es posible, pero no soy yo quien tiene que explicar cómo funciona".

Chelsea no solo gastó muchísimo dinero sino que firmó importantes contratos con sus nuevos futbolistas, con vínculos de ocho años de duración en casos como los del ucraniano Mykhaylo Mudryk y Enzo Fernández. En ese sentido, la UEFA podría revisar las reglas sobre la duración de los contratos, para estudiar si no se trata de una maniobra que ayuda a evitar sanciones por el fair play financiero.

El equipo que dirige Graham Potter compró en este mercado a Enzo Fernández, Mudryk, el lateral de Monaco Benoit Badiashile (38 millones), el extremo de PSV Noni Madueke (35 millones), el lateral derecho de Lyon Malo Gusto (30 millones), el volante Andrey Santos de Vasco da Gama (12,5 millones) y el delantero David Datro Fofana, del Molde noruego (12 millones). Además, sumó a préstamo a Joao Félix desde Atlético de Madrid por 11 millones de euros, totalizando 329,5 millones gastados.

Liverpool, por su parte, contrató entre el mercado de pases de verano y el de invierno a varios futbolistas por un total de 137 millones de euros, que no es poco. Darwin Núñez, delantero estrella de Uruguay, costó 80 millones, en tanto que Cody Gakpo, figura neerlandesa en el Mundial de Qatar, llegó este invierno por 42 millones. Fabio Carvalho, Calvin Ramsay y Arthur Melo fueron otros fichajes, pero no superaron los 6 millones cada uno.

No es la primera vez que el entrenador de Liverpool critica a otros por gastos desmedidos. Hace poco, Klopp había apuntado contra el Manchester City de Pep Guardiola por sus gastos: "Al City no le va a gustar y a nadie le va a gustar, pero se sabe la respuesta. ¿Qué hace Liverpool? No podemos hacer como ellos, no es posible. Nadie puede competir con el City. Tienen el mejor equipo del mundo y compran al mejor delantero del mercado sin importar lo que cueste, lo hacen".

Klopp también atacó a Newcastle y PSG, otros que tienen dueños multimillonarios: "Está muy claro: hay tres clubes en el fútbol mundial que hacen lo que quieren financieramente. Es legal, todo está bien, pero pueden hacer lo que quieren. ¿Competir con ellos? Es imposible tratar con eso".

Esta vez, la bronca quedó clarísima con Chelsea, aunque el DT parece habérselo tomado con un poquito más de humor que en otras oportunidades. Liverpool, que hace tres partidos que no gana en la Premier League, se encuentra noveno en la tabla de la liga y este sábado se enfrentará desde las 12 a Wolves como visitante en el Molineux Stadium. Por su parte, Chelsea podría hacer debutar a Enzo Fernández este viernes desde las 17 cuando reciba en Stamford Bridge a Fulham.