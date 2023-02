Messi y las críticas que recibía de la prensa: "Mucho periodista matándome feo…"

Lionel Messi dejó ayer la puerta abierta para estar en la Selección argentina en el Mundial 2026, aunque reconoció que "parece difícil, por la edad, por lo físico", señaló que el plantel tuvo un "comportamiento ejemplar" en la conquista del Mundial de Qatar 2022 y también habló sobre las críticas que recibió de la prensa argentina.

"La gente vio todo lo que peleé para intentar de conseguir ese objetivo, y creo que mucha gente le parecía injusto lo que había vivido yo con la Selección Argentina. No a nivel de resultados, sino, a nivel de muchos reclamos, de muchos periodistas matándome feo", expresó en el mano a mano con Olé.

Messi, la Copa y el Mate.

Además, se refirió al motivo de que haya tanta gente deseando que consiga el trofeo más importante de todos: "Sinceramente no se cuál es la razón. La gente que me quiere ver bien y que disfrutó siempre de lo que intenté dar, que gracias a Dios es muchas. Creo que un poco iba por ahí también, el que se me de y que se termine todo y dar vuelta a todo eso que había pasado".

Respecto de cómo manejó los nervios en los partidos, Messi admitió que estuvo "muy tranquilo en la final. No sé porque, pero sentía que íbamos a ser campeones. Ni en el 3 a 3 (con Francia) tuve miedo. En Holanda si tuve miedo, cuando hacen el segundo gol con esa jugada preparada, pensé que no podía ser, pero luego lo ganamos bien. Sentí siempre que este Mundial iba a ser".

"No recuerdo a nivel selección, una final a tanto nivel. Creo que hicimos un partido bárbaro, no es el primero que hacemos así, pero al ser la final del Mundial y al jugar contra Francia, se hace más grande, pero habíamos hecho muchos partidos así, pero no tuvieron la trascendencia de este", cerró.