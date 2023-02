El posible primer rival de Argentina tras levantar la Copa del Mundo

Incertidumbre que comienza a ser claridad. Muy de a poco, pero las ideas comienzan a aparecer desde la Selección argentina. Es que después de ser campeón del mundo en Qatar, la Albiceleste todavía no tiene firmada la renovación de contrato de Lionel Scaloni y, cada vez más cerca de los primeros partidos post-Mundial en Argentina, no hay rival confirmado pero sí algunas ideas. Lo único que parece claro es que la Scaloneta hará su primera presentación como campeona en el Estadio Monumental.

El periodista Gastón Edul, quien cubre la información de la Selección argentina, se refirió en una transmisión a través de su canal de Twitch al contrato de Scaloni y dio precisiones respecto del primer partido del equipo argentino post Qatar. En ese sentido, aseguró que las diferencias entre el técnico y la AFA para firmar su contrato son por un tema impositivo.

"Scaloni sigue dilatando su regreso al país. Va a llegar en los primeros días de febrero, por ahora se queda en España, tiene planeado venir en un par de días. El monto del contrato, el número está acordado hace tiempo entre Scaloni y Claudio Tapia, acá eso no es un problema. Tampoco es un problema si él quiere seguir o no, porque él quiere seguir", afirmó Edul.

Y advirtió: "Acá el problema es un tema impositivo, es decir de impuestos. No tiene que ver precisamente con el contrato. No detallo qué es porque no tiene sentido, cuando estamos hablando de otra persona, pero está bueno decir que no está 100% cerrado. No corre riesgo, esto me lo ratificaron de ambos lados, desde el lado del cuerpo técnico y desde el lado de la AFA. Sí es cierto que no está cerrado".

Por otra parte, el periodista comentó que la demora en la renovación del entrenador hace que a Argentina se le dificulte encontrar rivales para los partidos amistosos de marzo: "Al mismo tiempo también, que él no renueve su contrato dilata un poco los amistosos. A Argentina se le fueron cayendo rivales de los amistosos por el paso del tiempo. Rivales europeos no pueden porque juegan Nations League. De Centroamérica tampoco porque juegan Nations League, y los rivales iban a ser de Sudamérica".

Así, explicó cuál es el rival que podría tener el equipo albiceleste, aunque avisó que puede caerse si no se confirma rápido: "Argentina tenía todo acordado para jugar contra Bolivia y por el paso del tiempo se le cayó. Una posibilidad, un rival posible que espera Argentina es Paraguay. Si Argentina tarda en confirmar los amistosos esto no va a prosperar".

Finalmente, Edul comunicó que está cerrado que Argentina juegue en el Monumental su primer partido después de lograr la Copa del Mundo: "Claudio Tapia ya habló con Brito y con los dirigentes de River para preguntarles si les prestaban el Monumental para la fecha de marzo, entre el 21 y el 28, y la respuesta de River fue que sí. Por lo tanto, el partido que se juegue en Buenos Aires será en el Estadio Monumental en marzo".