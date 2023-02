La bomba de Nocioni al Che García tras la eliminación de Argentina del Mundial: "Algo malo habrá hecho para que..."

El golpazo que sufrió la Selección argentina de básquet el último domingo sigue dejando coletazos. El Alma se quedó sin Copa del Mundo tras caer ante la República Dominicana de Néstor "Che" García, que hasta hace ocho meses era el coach del combinado albiceleste. Con las aguas un poco (poquito) más calmadas, Andrés "Chapu" Nocioni analizó la situación y le exigió un poco más de autocrítica al experimentado entrenador bahiense.

En los últimos días, el ambiente del básquet intentó dar con el diagnóstico de la primera ausencia mundialista de Argentina desde 1982. Muchos cayeron en el Che, entrenador que comenzó el ciclo clasificatorio con la Albiceleste y lo terminó con los Quisqueyanos. En su conferencia de prensa, García dio a entender que él no tuvo responsabilidad en su salida de la CABB, por lo que Nocioni salió al cruce: "Me parece que, si la Selección decidió sacarlo, algo malo habrá hecho. No creo que se tome una decisión tan drástica en medio de un proceso así porque sí y él lo tiene que reconocer. Vi unas declaraciones de 'un despido simpático' dice que fue (N de la R: la cuenta de Twitter de radio La Red publicó ese textual de una entrevista con Toti Pasman, pero luego eliminó el posteo; su declaración fue "me sacaron porque me tenían que sacar"). Bueno, evalúa qué hiciste vos para que pase eso también", sentenció.

En charla con el canal de Youtube llamado DobleDoble, el campeón olímpico en Atenas 2004 aclaró: "El Che me parece un tipazo, un crack, un buen tipo. Siempre la mejor onda con él". Cabe recordar que el ex coach de Uruguay, Boca, San Lorenzo y tantos otros fue asistente de Julio Lamas cuando la Generación Dorada ganó el Preolímpico 2011.

Por otra parte, Nocioni se refirió al festejo de García, que fue llevado en andas por los dominicanos mientras el público argentino lo abucheaba atronadoramente: "Me parece que lo agarran de atrás y lo alzan los mismos jugadores. Después se dio cuenta, se baja, se va a saludar a Pablo (Prigioni) y Leo (Gutiérrez) y se va enseguida al vestuario. Yo no le echo la culpa por eso. También es verdad que había cositas dando vueltas, está el orgullo de uno mismo. Él estuvo dolido y está dolido, por más que no lo diga, y eso te da una satisfacción personal de decir 'se equivocaron'", analizó.

Luego, el Chapu, que se desempeña como comentarista de NBA en ESPN, volvió al tema de la falta de autocrítica del entrenador de República Dominicana: "Me parecen más complicadas las declaraciones de él, como diciendo que parece ser que no fue despedido de la mejor manera. Algo habrá hecho, evalúate personalmente, a veces la autocrítica no está mal [...] Una pequeña autocrítica y ya hubiese quedado mejor", concluyó.

El ciclo del Che García en Argentina: verdugo y ¿culpable? de la eliminación

El Che García dirigió a Argentina durante un año.

Las Eliminatorias al Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón 2023 comenzaron en 2021, post Juegos Olímpicos de Tokio. Ya sin el liderazgo de Luis Scola en cancha y Sergio Hernández en el banco, la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) confió en el Che García, de proceso muy exitoso en Venezuela y extensísima carrera en la Liga Nacional, como nuevo entrenador. Sin embargo, su ciclo se vio interrumpido por cuestiones extradeportivas y su paso dejó un saldo de 6 victorias y dos derrotas en las ventanas, incluyendo una inexplicable ante un disminuido equipo Vinotinto en Buenos Aires.

Tras su salida, Pablo Prigioni, uno de sus ayudantes, tomó las riendas del equipo. Pese al título en la AmeriCup 2022, el cordobés no tuvo tiempo de ponerle su impronta al equipo y cosechó tres victorias y dos derrotas, ambas ante Dominicana, por las Eliminatorias.

Luego de su fugaz paso, el destino quiso que García sea el verdugo de los de Prigioni en Mar del Plata, misma ciudad donde había dirigido su último partido con el Alma. Poético para el Che, catastrófico para Argentina.