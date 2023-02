Dibu Martínez ganó el The Best al mejor arquero del mundo y se quebró en el discurso: "Ver a..."

Luego de su determinante actuación en el Mundial de Qatar 2022, Emiliano "Dibu" Martínez se quedó con el premio The Best de la FIFA al mejor arquero del mundo. Las críticas por su comportamiento dentro de la cancha no pudieron opacar los penales atajados, los mano a mano salvados y su impronta en la Copa del Mundo obtenida por la Selección argentina.

El marplatense, que ataja en el Aston Villa inglés, venció al belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, y al marroquí del Sevilla, Yassine Bounou: "Obviamente es algo muy lindo para mi carrera. Un orgullo para mi país, levantar la Copa del Mundo después de 36 años es algo muy especial", aseguró.

Luego, el Dibu hizo una ronda de agradecimientos a sus seres queridos: "Mi familia es gran parte de esto, la gente del Aston Villa, la Selección argentina... a Lionel Scaloni, que me dio la oportunidad de jugar para la Selección, que era el sueño de toda mi vida. A mi mujer, que siempre me acompañó a todos lados".

Además, el arquero argentino se emocionó al recordar a sus padres: "Siempre que me preguntan quiénes son tus ídolos en la vida o qué arquero mirás cuando sos chico, yo siempre digo ver a mi mamá limpiar edificios 8, 9 horas, a mi papá trabajar... mis ídolos son ellos", dijo entre lágrimas.

Noticia en construcción