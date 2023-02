¿Argentina o España? El posteo de Garnacho que confirma en qué Selección quiere jugar

Manchester United se consagró campeón de la Copa de la Liga Inglesa de fútbol, al derrotar a Newcastle United, en la final jugada en el estadio Wembley, de Londres. Lisandro Martínez fue titular en el encuentro jugado este domingo mientras que Alejandro Garnacho ocupó un lugar en el banco de suplentes y no ingresó.

El posteo en Instagram.

Pero el joven futbolista fue igual protagonista por un particular posteo que realizó luego del partido. "Carabao Cup Champions! First title in my career! This is for you, Reds. (Campeones de la Copa Carabao. Primer título en mi carrera! Esto es para ustedes, Reds", escribió aunque lo que llamó la atención fue que en la foto aparece envuelto en una bandera argentina.

¿Qué tiene de curioso? Que en los últimos días se lo vinculó nuevamente con la Selección de España y muchos daban por hecho que su decisión era vestir esa camiseta. Sin embargo, con esta publicación, deja muy en claro dónde pretende jugar y encima después se fotografió con su compañero de equipo y Selección, Lisandro Martínez.

Medios españoles revelaron el plan para convencerlo y el anzuelo eran los dos partidos por la clasificación a la Eurocopa 2024. Sin embargo, el picante gesto tras eliminar a Barcelona en la Europa League, habría caldeado los ánimos ya que apuntaba a una de las figuras del combinado ibérico.

Garnacho con Lisandro Martínez.

Garnacho jugó con la Selección Argentina Sub 20 en el Torneo Esperanzas de Toulón en junio del año pasado bajo las ordenes de Javier Mascherano, donde fue nombrado como la revelación y anotó el mejor gol del certamen, y Lionel Scaloni lo tendrá en carpeta para convocarlo para los próximos amistosos que la Scaloneta disputará en el Monumental.