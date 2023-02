Fotos: tras 11 años, un mendocino ganó la etapa reina de la Vuelta de Mendoza en el Cristo Redentor

Mario Ovejero se quedó con la etapa Reina de la Vuelta de Mendoza, en su edición 47º. El ciclista mendocino rompió con 10 años de sequía de nuestra provincia en el tramo más importante de todos, el que une Uspallata con el Paso Cristo Redentor. Fueron 92,5 kilómetros de competencia que quedaron para el nacido en San Carlos.

En tanto, Wilber Rodríguez (Pío Rico) y Kenny Nilssen, (Global Cycling), completaron el podio en Alta Montaña.

El último mendocino que se había quedado con la etapa Reina, la más exigente de todo el trazado, había sido Sergio Godoy, en 2012.

Marce Aguilar / Municipalidad de Las Heras

¿Y la malla líder? Sigue siendo del colombiano Nicolás Paredes (SEP San Juan), que hoy llegó en el 5º lugar, y se mantiene en la primera posición a falta de una sola etapa para la finalización del recorrido (Junín-Guaymallén).

Lo que parecía ser una arremetida de Juan Pablo Dotti, que se quedó con la etapa 6 del recorrido local, finalmente no fue así. El bolivarense no tuvo la mejor jornada y no pudo descontarle segundos a Paredes, su compañero de equipo.

Varias horas después de finalizado el tramo, desde la Asociación Ciclista de Mendoza aún no comunican los resultados oficiales de la jornada, por lo cual no se pueden precisar con exactitud los tiempos del día, una constante a lo largo de la competencia, desde el propio Prólogo.