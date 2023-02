La tajante sentencia del DT de un club que quiere juntar a Messi y Busquets: "No lo voy a negar"

El futuro de Lionel Messi es una incógnita y todos los clubes del mundo lo quieren seducir para tenerlo entre sus filas a partir de junio de 2023. Desde Francia aseguran que el Paris Saint-Germain prepararía cuatro refuerzos fuertes para tentar al rosarino, mientras que en España hablan de un regreso al Barcelona con homenaje incluido. No obstante, hay una tercera vía que está al acecho: el Inter de Miami.

El DT del Inter de Miami, Phil Neville, aseguró que van por Messi

La posible llegada de Messi a la franquicia de David Beckham se viene barajando desde que se fue del Barcelona y se profundizó un poco tras la primera temporada en el PSG. Ante los rumores de una vuelta al club culé, el entrenador del Inter de Miami, Phil Neville, dejó bien en claro las intenciones de su equipo: "No lo voy a negar y decir que no hay verdad en la especulación de que estamos interesados en Lionel Messi y Sergio Busquets", disparó en charla con The Times.

Sí, no solo sería la Pulga, sino que llegaría "en combo" con su excompañero en el Barcelona multicampeón. Busquets, de 34 años, corre un poco de atrás en la consideración de Xavi en Cataluña, pero así y todo suma 28 partidos jugados en esta temporada: "Desde que me uní a Miami, creo que hemos estado vinculados con todos los mejores jugadores del fútbol mundial. De Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fàbregas, Luis Suárez", agregó.

Busquets y Messi en la época dorada del Barcelona.

"Queremos traer a los mejores jugadores del mundo a este club de fútbol. Messi y Busquets son dos de los que más se destacaron en los últimos años. Son grandes jugadores que aún serían un gran beneficio para el club y para la MLS, sería un cambio de juego", remarcó el exjugador inglés, que dirige el equipo de Beckham desde 2021.

Como si fuera poco, Neville, exdefensor del Manchester United y extécnico de la Selección femenina de Inglaterra, aseguró que Messi revolucionaría el deporte estadounidense: "Si Leo Messi llegara al club, sería el fichaje más importante en la historia del deporte de Estados Unidos. Creo que va más allá de Inter Miami. Creo que sería algo muy grande para la MLS", cerró.