La promesa de Ibarra a Benedetto y las razones por las que saca del equipo a Varela

Hugo Ibarra pateó el tablero. Paró un equipo sin Alan Varela y sostuvo la dupla de ataque Luca Langoni y Miguel Merentiel, para jugar ante Vélez, pese a tener a disposición a Darío Benedetto. El delantero ya cumplió las fechas de suspensión que recibió tras el escándalo con Racing en el Trofeo de Campeones, pero el DT de Boca mantendrá la dupla que le dio la victoria ante Platense.

Según contaron fuentes del club, el Pipa tomó bien la determinación del entrenador quien le habría prometido que sería titular en el partido con Patronato por la Supercopa Argentina. El sábado, entonces, Benedetto estará en el banco y esperará su momento ya que está en óptimas condiciones para ingresar si Ibarra lo dispone.

Benedetto estará en el banco ante Vélez.

Pero, la salida de Varela es la más significativa: el entrenador había expresado en la rueda de prensa tras el triunfo ante el calamar que "a Varela lo saqué en los primeros minutos del segundo tiempo porque estaba amonestado (entró Cristian Medina) y no por otra razón". Sin embargo, explica el diario Olé, el joven volante saldrá del once por dos razones.

La primera es por bajo rendimiento, no es el mismo que terminó siendo clave cuando Boca ganó el campeonato, y la otra tiene que ver con el buen momento que atraviesa Equi Fernández. Volvió de Tigre pidiendo pista y el DT ha dejado en claro que ambos no pueden compartir la mitad de la cancha ya que no terminó de convencer la dupla de volantes centrales que conformaron.

Alan Varela saldrá del once.

Algo que también se supo es que, teniendo en cuenta que se viene el partido con Patronato (01/03), Ibarra pretende equilibrar cargas y guardaría alguna de sus figuras: Frank Fabra, Darío Benedetto, Sebastián Villa y en ese lote también podría ingresar Varela aunque, al parecer, lo futbolístico es el motivo central.

El once, entonces, sería con Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal y Agustín Sandez; Guillermo "Pol" Fernandez, Equi Fernández y Martin Payero; Oscar Romero; Luca Langoni y Miguel Merentiel. Boca visitará a Vélez el sábado desde las 21.30 por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.