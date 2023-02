La única mendocina en carrera para disputar el Mundial con Las Leoncitas

Con la calma con la que juega, Malena Sabez Chaluleu responde a cada pregunta de 0. Nervios de acero en la única mendocina que está en carrera para disputar el próximo Campeonato Mundial de hockey sobre césped con Las Leoncitas, que sueña despierta y disfruta de cada momento vestida de celeste y blanco.

Lejos de fantasear con una posible citación a la cita ecuménica de Chile 2023, la zaguera deja los pies en la tierra y va paso a paso:"Obvio que una jugadora sueña con disputar un Mundial, es el sueño máximo. Pero prefiero pensar en el próximo objetivo y esa meta hoy son los Panamericanos de Barbados".

Su vida, claro, hoy es un terremoto de sensaciones que se mezclan con todo lo lindo que le toca vivir con Argentina, sus veces en la provincia con Los Tordos y todo lo que atraviesa una deportista a esa edad, donde además de lo deportivo, aparecen una marea de situaciones en la vida cotidiana.

Bocha dominada y salida limpia. Marca registrada. (Foto: Christian Sosa - Minuto Hockey)

Tras la reciente concentración en Uruguay, Sabez Chaluleu realizó un balance de los días en el país vecino: "Fueron días de mucho entrenamiento, en época de pretemporada, lo que hace que una está más cansada pero el hecho de jugar amistosos siempre hace todo mucho más llevadero".

El saldo de la gira internacional fue netamente positivo en cuanto a los resultados: Las Leoncitas se midieron con su par uruguayo, que también disputará el certamen continental, en tres oportunidades con todos triunfos albicelestes (5 a 0, 4 a 0 y 3 a 1), en una de las últimas pruebas amistosas que tendrá previo al debut.

Afinando los detalles y soñando en grande, la defensora azulgrana no desconecta el wifi de sus raíces: "Extraño Mendoza, mi club, mi familia y mis amigas pero es parte del deporte que he elegido. Por suerte me sirve para valorar todo lo que tengo siempre esperándome a la vuelta".