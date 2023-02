La mala noticia para Gago en el entrenamiento de Racing

Una mala para Fernando Gago en Racing. Es que la Academia, que sumó un refuerzo en el lateral izquierdo en las últimas horas con la llegada de Gabriel Rojas, tiene una importante duda para el partido de este sábado ante Argentinos Juniors. Es que Johan Carbonero, una de las figuras del plantel, sufrió un golpe en el gemelo derecho y está en observación de cara al duelo ante el Bicho.

Johan Carbonero, duda importante en Racing para jugar con Argentinos.

El futbolista colombiano, que fue titular en el empate 0 a 0 contra Belgrano en la primera fecha de la Liga Profesional, se entrenó separado de sus compañeros a un costado del campo de juego tras sufrir un golpe en la pierna derecha.

En la práctica de este jueves, Gago no paró un equipo y podría no contar con una pieza importante del once titular, donde no tiene un reemplazante de características similares. Si bien lo evaluarán y esperan su evolución hasta último momento, el cuerpo técnico analiza un posible cambio: allí podrían jugar Nicolás Oroz o Edwin Cardona. Si Carbonero no puede jugar, la posibilidad de Cardona no sería descabellada, después de que ingresara sobre el final ante el Pirata.

Igualmente, desde el equipo de trabajo que lidera Gago no se descarta que Carbonero pueda jugar este sábado desde las 21.30 en La Paternal, por la segunda fecha del campeonato argentino.