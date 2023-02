La pregunta que enfureció al DT del PSG tras la derrota ante el Bayern: "¿Te estás burlando de mí?"

La derrota ante Bayern Munich generó un gran impacto en el París Saint-Germain. El nivel mostrado por el equipo estuvo muy lejos de lo que realmente puede dar y Christophe Galtier quedó en medio de la tormenta. Algunos fanáticos piden su salida, pero él se mantiene firme en el cargo, esperando una reacción de sus principales figuras. Pero justamente algunas de esas estrellas no están colaborando con el equipo y este viernes dio la cara en una explosiva conferencia de prensa donde habló de todo.

Sobre lo sucedido el martes, expresó: "Hay una gran decepción tras la derrota ante el Bayern, pero todavía queda el partido de vuelta. Podemos esperar que, con el plantel completo y en forma, tengamos algo que mostrar. Lo más importante ahora será reencontrar nuestro juego y molestar al Lille. En un periodo difícil, tenemos que callar, trabajar y disfrutar juntos".

Galtier dio la cara en una explosiva conferencia.

Pero luego, durante la charla, tuvo un tenso cruce con un periodista quien le realizó una irónica pregunta: "¿Contra el Lille va a jugar como contra el Bayern?", en referencia al planteo que no salió como esperaba y Galtier reaccionó sin filtro: "¿Te estás burlando de mí? ¿Crees que es normal jugar con un chico de 16 años en una eliminatoria como esta de la Champions? Las circunstancias me obligaron a ello. Hubo numerosas bajas. Armé el equipo en función del plantel disponible".

"Quisimos controlar al Bayern en el primer tiempo para atacarle después con la entrada de Mbappé. Si crees que me gustó ver al equipo como en el primer tiempo, creo que me estás faltando al respeto. El PSG tiene que jugar ofensivo. Más que espectacular, efectivo para ganar. Acepto las críticas y todo tipo de comentarios. ustedes tienen su trabajo y yo el mío. Los protegeré siempre. Ahora bien… ¿Estoy contento con el rendimiento? Por supuesto que no", agregó con firmeza.

Luego, confirmó que Mbappé será titular ante Lille pero también expresó que Achraf Hakimi no estará a disposición: "Achraf no va a estar. Marquinhos aún no lo sé, lo veremos mañana. Mbappé será titular". PSG, que lidera la Ligue 1 con 54 puntos, cinco más que Marsella, recibirá el domingo a Lille, que tiene 41 unidades y pretende asegurarse un puesto a copas internacionales.