Piqué reveló el particular motivo por el que no felicitó a Messi tras ganar el Mundial: "Es una locura, pero..."

Cada vez que Gerard Piqué se pone delante de un micrófono pasan cosas. El exjugador del Barcelona le concedió una entrevista al youtuber John Nellis en la que no tuvo problema para decretar quién es el mejor futbolista del mundo y reveló por qué no felicitó a Lionel Messi tras consagrarse campeón con la Selección argentina en el Mundial de Qatar.

"¿Te comunicaste con él después de la Copa del Mundo?", le preguntó el titktoker y su respuesta fue "no realmente". Luego, se justificó y reveló el particular motivo: "Esto es una locura, pero la verdad es que yo estaba totalmente desconectado de la Copa del Mundo desde que me retiré. No vi ningún partido, solo la final y no todo el partido. Intento desconectarme. Me fui de vacaciones unos días. Mis últimos meses fueron duros como profesional y realmente necesitaba desconectarme del fútbol".

Además, durante un juego propuesto por el entrevistador, eligió al rosarino como delantero en su "equipo ideal" donde además incluyó a tres jugadores que ganaron la Copa del Mundo con España en Sudáfrica 2010: "Como delantero y por algunas razones diría que Messi. Puyol, Fábregas, Messi es (un equipo) bastante fuerte. Él es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia en este juego entre los que ganaron la Copa del Mundo. Era su sueño".

"Hay un tema común aquí. Puedo decirte, cuando te vas a la cama por la noche, si Messi, Ronaldo… Messi es finalmente el que tiene la Copa del Mundo. Y el debate es si Messi es el mejor de todos los tiempos. Es cierto que la pelea entre ellos dos en esta última década fue bastante impresionante, porque ambos lo hicieron increíblemente bien", expresó.

Y continuó: "Creo que en términos de talento, es que Messi es el número uno, seguro. Es cierto que Cristiano trabajó muy duro para intentar competir y pelear por ese primer lugar, pero quiero decir si ves las carreras de ambos diría que si quieres comparar, odio comparar, pero es cierto que todo el mundo habla de eso. En los últimos años elegiría a Messi con seguridad. Y demostró que incluso, si tiene 35 años puede competir. Es el mejor jugador del mundo y lo mostró en la Copa del Mundo".