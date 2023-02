La cruda reflexión de Valdano sobre la revelación de Jakub Jankto: "Me avergüenzo por..."

El mediocampista checo Jakub Jankto, quien milita en el Sparta Praga de República Checa, se declaró homosexual a través de un video que subió en sus redes sociales. "Soy homosexual y ya no quiero esconderme", dijo en el comienzo de un video emotivo que se hizo viral en redes sociales.

Sus dichos recorrieron el mundo y generó innumerable cantidad de mensajes de apoyo tanto de colegas, como de clubes y el mundo del deporte en general. Sobre esto, habló Jorge Valdano y fue contundente. "Me saco el sombrero ante esta declaración y me avergüenzo por el fútbol. Que sea uno de los primeros casos en el 2023 es para avergonzarse", dijo el campeón del mundo en 1978 en diálogo con el programa El Tercer Tiempo, de Movistar Plus+.

Además, reflexionó: "Las mujeres nos han dado una auténtica lección. Llegaron al fútbol mucho más desprejuiciadas que nosotros e hicieron un ejercicio de libertad desde el primer día. Que esto tenga que ser, en estos días, un acto de valentía, me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol", cerró Valdano.

Markéta Ottomanská, su ex pareja, también habló y dijo sentirse orgullosa: “Estoy orgullosa de que haya podido reunir la fuerza para salir a la luz públicamente. Es el primer futbolista que lo anuncia. Quizás solo lo admitieron aquellos que terminaron sus carreras. Todos los demás lo mantienen en secreto".

"Seguro que todavía hay muchos que le escriben mensajes privados y lo amenazan. Es terrible que algo así siga ocurriendo en estos días. Personas extrañas interesadas en la vida de otras personas. No quiero publicar tales detalles. Pero cuando me dijo eso, también me dio mucha libertad. Ahora lo importante es que esté cómodo y feliz. Tenía miedo de que la gente no lo aceptara. Estaba estresado por eso. Creo que a la gente le gustará tanto como antes. Solo necesita ser amable con ellos", agregó.