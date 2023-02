Revelan el particular motivo por el que Gallardo rechazó la oferta para ser DT del Leeds

Marcelo Gallardo sigue rechazando ofertas para volver a dirigir. Hace unos días el Ajax lo tentó pero el ex DT de River agradeció y desistió. Ahora, y luego de conocerse que Leeds United había ido a la carga por él, ocurrió algo similar y también su respuesta fue negativa.

Según explican, el principal motivo de sus reiterados rechazos tienen que ver con que desea empezar un proyecto propio. Su idea es armar un equipo al que pueda darle su impronta de arranque y, si asume con los certámenes ya iniciados, deberá trabajar con algo que no eligió, ni pensó.

Otro de los puntos por los que el Gallardo no quiso aceptar la oferta del Leeds, es que no maneja el inglés de manera fluida y siente que para poder plantarse ante un plantel necesita tener el conocimiento del idioma, para poder establecer un vínculo más directo con el futbolista y no depender de un traductor para el día a día, como también al momento de dar indicaciones.

El medio británico The Times, anunció que Gallardo integraba un grupo de candidatos junto al español Andoni Iraola, el neerlandés Arne Slot y el español Carlos Corberan, quien avisó que prefiere seguir en el West Brom, del ascenso inglés. En el horizonte del Muñeco, además, está el Sevilla que actualmente tiene en el banco a Jorge Sampaoli.

El director deportivo del conjunto andaluz, Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, tendría agendado hace tiempo el nombre del argentino para que en un futuro comanda tácticamente al primer plantel sevillano, que atraviesa por un confuso momento en la Liga de España y se encuentra a un par de puntos de la zona del descenso.