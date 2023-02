La joya mendocina de futsal que jugará en Newell's

Se veía venir, era cuestión de tiempo y el tiempo solo se ocupó en transcurrir. Santiago Barrera, la última gran aparición del futsal mendocino, es nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario: “Estoy muy contento con esta oportunidad. Espero adaptarme de la mejor manera y poder seguir creciendo en mi carrera”, dijo el ahora ex jugador de Don Orione.

El contrato del nueve con la lepra será por una temporada, con opción a renovarse si ambas partes se encuentran conformes y seguirá el recorrido de otro jugador nacido en suelo mendocino como Lucas Diaz, que previo a su llegada a Europa, tuvo un paso por la entidad rojinegra.

Barrera estuvo 16 años en Don Orione, su gran amor.

Fueron más de dos décadas vistiendo la camiseta del Santo, de la Selección mendocina y con una reciente convocatoria al nuevo proceso con Argentina. Sin embargo, el camino del profesionalismo lo obligó a mudarse de vereda para jugar en la liga de AFA, una opción que toman muchos jugadores para poder vivir del futbol de salón.

Todavía afectado por el efecto nostalgia, el incipiente crack no se olvidó de sus raíces: Don Orione es mi segunda casa, me crie dentro del club, fueron 16 años jugando ahí. Gran parte de lo que soy hoy como persona se lo debo al club y dentro del deporte ni hablar. Es difícil expresar con palabras lo que representa para mí porque es mucho lo que he vivido. Pero sin dudas, siempre lo voy a llevar presente”.