La tajante respuesta de Oldrá sobre su continuidad en el Tomba tras la eliminación: “No tengo…”

Godoy Cruz hizo otra campaña histórica en la Primera División y gran parte de la responsabilidad es de su entrenador, Daniel Oldrá, quien asumió nuevamente como interino y le dio una identidad de juego. Sacó muchos puntos y coronó con la clasificación a la semifinal de la Copa de la Liga.

Si bien no pudo sellar su pase a la definición del certamen, porque cayó en la tanda de penales ante Platense tras empatar 1 a 1 en tiempo regular, el pueblo bodeguero se mostró muy conforme con la actuación a cargo del equipo de uno de sus máximos ídolos en la institución.

Oldrá fue la gran pieza de este rendimiento de Godoy Cruz. (Foto: archivo)

Finalizado el encuentro, era inevitable la pregunta acerca de su continuidad, considerando que ya hubo instancias anteriores en las que a pesar de haber hecho una campaña aceptable, Oldrá decidió igualmente volver a su cargo de director deportivo y le dio la posibilidad a la dirigencia de contratar a un DT.

En conferencia de prensa, le preguntaron si tenía pensada una decisión y la respuesta fue tajante. "No tengo nada pensado. No estoy pensando en otra cosa que el partido. No tengo absolutamente nada. Esperaremos esta semana y luego veremos que sucede a partir del año que viene".

Sobre el partido en sí y el dolor por no clasificar, el DT agregó: "Es difícil analizar todo lo que pasó, después de quedar eliminado en esta instancia. Ya está, perdimos. Triste porque no se si merecíamos quedar eliminados. Agradecerle primero a los jugadores, especialmente. Porque dejaron la vida, jugaron un partido como hay que jugarlo, lo fueron a buscar. Después al cuerpo técnico que trabajó conmigo y también a la gente de Godoy Cruz que estaba muy ilusionada con la final y no se la pudimos dar".