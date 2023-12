La confesión de Diego Martínez al presidente de Huracán sobre Boca: “Me dijo que el sueño de su vida es…”

El presidente de Huracán, David Garzón, habló sobre la inesperada renuncia de Diego Martínez, comunicada el jueves tras recibir una propuesta de trabajo en Boca. "No lo esperábamos, veníamos trabajando para la continuidad, hablamos de refuerzos, habíamos programado la pretemporada, una gira por Uruguay y teníamos mucha ilusión, pero hay que seguir para adelante".

El directivo se mostró sorprendido por el cambio de postura del entrenador en la reunión que derivó en su salida: "El último día de trabajo me empezaron a llegar mensajes de todos lados que se iba a otro club. Le pregunté directamente y me dijo que no había existido ningún contacto. Pero al otro día nos encontramos con otra cosa. Nos contó que había tenido dos llamados de Boca".

"Diego (Martínez) me dijo que el sueño de su vida era dirigir a Boca, fue muy claro. Lo valoro y entiendo que sea parte de su crecimiento. Así como estoy caliente y enojado, tengo la obligación de decir que su trabajo en Huracán fue admirable. Es un técnico para disfrutar, tiene unos modos muy buenos, trata bien a la dirigencia y llega bien al jugador”, agregó resignado.

Garzón se reservó el derecho de reclamarle al entrenador por el contrato interrumpido: "Creo que el club debería tener una compensación, pero eso es algo que tiene que analizar el Departamento de Legales. No voy a negar que me rompe las pelotas (sic). La bronca también es porque no nos dio lugar a prever esto que pasó".

De cara a la sucesión, el presidente adelantó que la búsqueda será "del mismo perfil ofensivo" que interpreta Martínez y aceptó que Gabriel Milito "es un fenómeno, un técnico bárbaro", aunque negó que haya existido un acercamiento: "La Secretaría Técnica, a cargo de Daniel Vega, está trabajando y evaluando todos los perfiles. Mi tarea será negociar cuando se decida por un candidato".