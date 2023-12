La chicana de D’Onofrio a Boca y Macri por el aniversario de la final de Madrid: “Lo duro que habrá sido…”

El 9 de diciembre de 2018 River conseguiría uno de los títulos más importantes de su historia. En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, vencía a Boca en la final de una Copa Libertadores que tuvo de todo en la previa, durante y luego de los encuentros que jugaron los dos equipos más grandes del país.

Con goles de Lucas Pratto, Juanfer Quintero y el Pity Martínez, el equipo de Marcelo Gallardo ganaba 3 a 1 y, a cinco años de la consagración, Rodolfo D'Onofrio recordó lo que vivió por entonces con una picante chicana al xeneize, con dardo incluido a Mauricio Macri, cuando reveló qué hubiera pasado si esa tarde River perdía.

Se cumplen cinco años de la histórica final en Madrid.

"No lo hubiese soportado. Volver con la cabeza baja en un avión. Yo en ese momento pensaba en ellos, en lo duro que habrá sido para Angelici y para todos. Así como es imborrable para nosotros, es imborrable para ellos. Un ex presidente de Boca (Macri) dijo que se iban a acordar de ese partido durante 20 años. Y yo siempre trato de no hacerle olvidar: ahora faltan 15, ja". expresó.

Luego, el presidente millonario en ese momento, recordó: "Si me faltaba un broche de oro, era ganar esa Copa contra Boca. Si al nacer hincha de River te preguntaran qué es lo querés, la respuesta de todos sería ganarle la final de la Libertadores al clásico rival. Y se me dio. Me di el gusto de mi vida. Cuando lo vivís, decís '¡a la pelota!'".

"Por eso siempre cito la frase de Gallardo: 'Cierren los ojos 30 segundos e imagínense el dolor que estaríamos sintiendo si nos hubiera tocado perder esa final'. Siento que fuimos parte de la historia. Por cómo se dio todo y por todo lo que pasó, porque no se pudo hacer en la cancha de River, porque no querían jugar y tuve que ir a Paraguay... En ese momento no lo viví tanto como lo fui viviendo después. Madrid es como el vino: a medida que va pasando el tiempo, es mucho más rico", cerró.