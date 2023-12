El dolor de Oldrá tras la derrota de Godoy Cruz por penales ante Platense: “Estoy triste porque…”

Godoy Cruz no pudo clasificar a la gran final de la Copa de la Liga Profesional, tras caer derrotado en la tanda de Penales ante Platense, luego de un empate 1-1 en el tiempo reglamentario.

Su entrenador, Daniel Oldrá vivió el partido con la tranquilidad que lo caracteriza, pero ya en la serie de ejecuciones desde los 12 pasos se lo vio muy nervioso, como gran parte de la hinchada del Tomba ante una emocionante definición.

Finalizado el encuentro, brindó una conferencia de prensa en la que, consultado por un balance del partido, mostró su tristeza por no haber podido alcanzar el objetivo. "Es difícil analizar todo lo que pasó, después de quedar eliminado en esta instancia. Ya está, perdimos. Triste porque no se si merecíamos quedar eliminados. Agradecerle primero a los jugadores, especialmente. Porque dejaron la vida, jugaron un partido como hay que jugarlo, lo fueron a buscar. Después al cuerpo técnico que trabajó conmigo y también a la gente de Godoy Cruz que estaba muy ilusionada con la final y no se la pudimos dar", reconoció.

Oldrá y su tristeza por la eliminación.

Luego, agregó más definiciones en torno de su tristeza por la eliminación. Hablando sobre que le genera la movilización del hincha para apoyarlo en la semifinal, explicó: "Me genera mucha tristeza. Porque después de todo lo que vivimos, me da una tristeza enorme no poder haberles dado el triunfo. Nos podemos ir con la frente en alto, especialmente los jugadores porque se brindaron hasta el último. Agradecerle al hincha y pedirle perdón por no poder haberle dado esta chance de jugar una final del fútbol argentino a pesar de haber estado tan cerca. Siempre nos sentimos apoyados e identificados con nuestro equipo. Dejaron la vida los hinchas como lo hicieron los jugadores".

Por último, Oldrá se refirió a uno de los temas más importantes para el hincha del Tomba, relacionado a su continuidad. Le preguntaron si tenía pensada una decisión y la respuesta fue tajante. "No tengo nada pensado. No estoy pensando en otra cosa que el partido. No tengo absolutamente nada. Esperaremos esta semana y luego veremos que sucede a partir del año que viene".