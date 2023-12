La tremenda sentencia de Oldrá sobre López Muñoz: “Tiene algunos detalles de Maradona y…”

El próximo fin de semana Godoy Cruz disputará uno de los partidos más importantes desde que está en la máxima categoría del fútbol argentino. Enfrentará a Platense por un lugar en la final de la Copa de la Liga y Daniel Oldrá habló en la previa del encuentro que se jugará en San Nicolás. El Gato, entre otras cosas, fue consultado sobre el presente de Hernán López Muñoz.

El Gato habló de Muñoz y sobre su futuro.

El entrenador brindó detalles del día a día del talentoso volante y hasta expresó que tiene cosas de su tío abuelo, Diego Armando Maradona: "Hernán es un tipo muy espontáneo, como yo le digo a él: todavía juega a la pelota, es un niño, vive como si fuera un chico. Uno a veces tiene charlas con él y te hace reír porque todavía tiene esa niñez adentro que disfruta".

"Eso es lo que le permite tener ese desparpajo que muestra para moverse dentro de la cancha, esa es la realidad. Pero, a la vez sabemos que es muy difícil para él, no solamente porque tiene el apellido de Diego atrás sino porque a la vez tiene una infinidad de clubes que lo andan buscando, no es fácil", agregó.

Luego, en la misma línea, sentenció: "Y pese a lo complicado que es eso, él se está brindando, deja todo por esta camiseta y eso la gente lo ve. Tiene algunos detalles (de Diego) y formas que manifiesta en la cancha. Dentro del campo se estaciona en las zonas donde jugaba Diego y además, físicamente es muy parecido también. Si bien, no es Diego, tiene algunos detalles de él".

Sobre su futuro, para finalizar, fue claro: “Yo siempre he querido lo mejor para el club y creo que nosotros como cuerpo técnico hemos encaminado muchas cosas. Me parece que sería una locura que hoy me corra, sinceramente. Por mí les dije que se queden ellos (Nicolás Olmedo y Nelson Ibáñez), que yo los acompaño. Así que por eso le vamos a meter y vamos a continuar de esta manera, para seguir con la buena imagen que dejamos este año. El 2024 va a ser muy duro y esperamos estar a la altura”.