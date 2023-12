La lapidaria crítica de un importante DT a Arturo Vidal y Ever Banega: "No están para jugar en Boca"

Los nombres de Ever Banega y de Arturo Vidal suenan muy fuerte para reforzar a Boca en 2024. La calidad de ambos futbolistas es algo que no está en duda, pero sus edades y sus estados físicos generan ciertas dudas. Mostaza Merlo, gloria de River y del fútbol argentino, se tomó la libertad de opinar de ambos jugadores y fue muy contundente.

El exentrenador de Racing, quien conoce a la perfección el puesto de volante central, no tuvo pelos en la lengua a la hora de dar su parecer acerca del posible arribo de ambos jugadores: “No están ni para Boca ni para el fútbol argentino”.

Merlo aseguró que Banega y Vidal (35 y 36 años respectivamente) gozan de una gran calidad, pero que no tienen resto físico para competir al más alto nivel. “Yo los he visto a nivel Selección. Son grandes jugadores, pero en un fútbol tan dinámico y difícil yo no los veo”, explicó en Radio Continental.

Mostaza Merlo criticó las posibles llegadas de Banega y Vidal a Boca. (Foto: Archivo)

De todas formas, siendo un hombre de tanta trayectoria en el fútbol, Mostaza sabe que hay un margen de error para sus dichos y, por las dudas, abrió el paraguas: “Si vienen y juegan bien, diré: ‘Me equivoqué’”.

Lo cierto es que tanto el ex Sevilla como el chileno se han encargado de tirar diversas señales a través de sus redes sociales. Todo daría a indicar que, si Juan Román Riquelme logra imponerse en las elecciones -que aún no tienen fecha-, ambos futbolistas se vestirían de azul y oro en el 2024.