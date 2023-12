La picante frase de Alfaro sobre su charla con Capria cuando sonó en Racing: “No me terminaron de cerrar algunas…”

El nombre de Gustavo Alfaro sonó muy fuerte en Racing hace algunas semanas. Tras la salida de Fernando Gago como entrenador de la Academia, la danza de nombres para sucederlo comenzó y el Lechuga aparecía como uno de los principales candidatos. Sin embargo, su apellido no convencía del todo a Rubén Capria y su posible arribo quedó trunco.

Alfaro, quien terminó asumiendo como entrenador de la Selección de Costa Rica, brindó una entrevista televisiva y dio detalles de cómo fueron las charlas con Capria: “No hubo una negociación oficial con Racing, pero si hablé con el Mago por el hecho de que algunas cosas que leí no me terminaron de cerrar. Yo sentía que, de todos los entrenadores para ir a Racing, el único nombre que se discutía era el mío: por edad, por forma”. Y continuó: “Rubén me dijo que no dijo todas esas cosas que dijo y quedó ahí”.

Luego, comentó que se hubiese sentado a escuchar la posibilidad de ser técnico de Racing, equipo del que es hincha confeso: “Si se hubiese dado, lo hubiese escuchado. Eso no quiere decir que hubiese dicho que si o que hubiese dicho que no”.

No es la primera vez que el apellido de Alfaro suena en Avellaneda, dado que en 2014 también estuvo en el horizonte de Víctor Blanco, quien finalmente terminó inclinándose por opción. “Yo hablé con Víctor hace ocho años y en su momento el eligió al Colo Sava”, le contó a Dale al medio, programa de TyC Sports.

Por otro lado, exteriorizó cuál cree que es el desafío que debería tener el club: “Me acuerdo de que, en aquella charla, yo le decía que la deuda que tiene Racing es en el plano internacional y que me parecía que en el fútbol local había demostrado que era un equipo competitivo”.

Hoy Alfaro ya se encuentra abocado a un nuevo proyecto con Costa Rica, en la que será su segunda experiencia como entrenador de una selección y donde buscará repetir el logro que obtuvo con Ecuador: poder clasificarse a un Mundial.