¿Para cambiar la mala onda? El cambio de look de Enzo Fernández en su vuelta al Chelsea tras la lesión

El Chelsea sumó este sábado su segunda victoria consecutiva por Premier League, clave para sus aspiraciones de clasificar a una competencia internacional en la temporada que viene, un objetivo por el momento esquivo considerando la cantidad de equipos que tiene por delante en la tabla, no así por la cantidad de puntos, porque apenas lo alejan 3 de la plaza de la Conference League.

Fue ante Luton Town de visitante, por 3 a 2, lo que le otorga un valor extra. Chelsea lo goleaba 3-0 (dos goles de Cole Palmer y otro de Madueke) y parecía tener todo encaminado, pero dos anotaciones del local (Barkley y Adebayo) lo pusieron en aprietos.

Enzo Fernández volvió a jugar en los Blues. (Foto: @ChelseaFC_Sp)

El encuentro contó como principal novedad con el regreso a las canchas del volante argentino Enzo Fernández, quien dejó atrás los malestares producto de una pubalgia.

Su compatriota Mauricio Pocchetino lo mandó a la cancha para hacer reaccionar al equipo, a los 81', cuando Luton Town descontó por primera vez. Poco pudo hacer para evitar el segundo y aún así, logró abrochar el triunfo importante.

El regreso a las canchas para Enzo Fernández tuvo un detalle más que particular. Se trata de un cambio de look en el pelo, el que suele utilizarse para dejar atrás las malas rachas. El volante lució una cabellera de color platinado, pero largo, no como el último platinado que lució.