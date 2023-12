El juego del Calamar, capítulo un millón

Mucho antes de que El Juego del Calamar rompa cifras y se meta en los greatest hits de Netflix, su director tuvo que trajinar de lo lindo para darle forma a un sueño que alcanzó la realidad. Hwang Dong-hyuk estuvo diez años para darle forma a la opera prima de su vida, aplauso, medalla y beso a la constancia ahora que saborea las mieles del éxito y los millones de dólares se le burlan de la caja fuerte.

Godoy Cruz también viene metido en su juego pero desde hace un poco más de una década y media. Es que ya son 16 temporadas sobreviviendo a ese láser pulverizador que es el fútbol argentino, sorteando todo tipo de niveles y saliendo siempre airoso, abollón al margen. En el camino hubo llanto, personas que lo dieron todo y mucha sangre de sacrificio derramada para alcanzar el lugar de privilegio que hoy tiene y lo mete entre las series más vistas de Argentina.

Jugaremos, muévete luz verde.

El próximo juego será el del Calamar, a dos niveles de poder cantar Game Over o seguir dándole vida a un sueño que se le parece tanto a la ficción que hasta medio que asusta. Nadie, ni el mismísimo hincha fiel bodeguero, hubiese imaginado llegar con vida hasta el final junto a otros tres participantes, sorteando los créditos mientras estira su vida en el certamen que tantas veces soñó con ganar y en los que murió siempre antes de encontrarse con la gloria.

Sea campeón o no, clasifique a la Libertadores o quede en Sudamericana, este Godoy Cruz lo hizo de nuevo. No hay precipicio que pueda voltear a un grupo de futbolistas que juegan en composé sin miedo de caer al vacío. Es la temporada número 16, siempre ahí, entre las diez más vistas del ranking argentino. Quién te dice, ya va siendo tiempo de meter el Emmy a la mejor serie del año de una vez por todas. O capaz no. Tal vez el logro de este Tomba sea seguir viviendo mientras varios de los que tuvo cerca murieron en el camino cegados por la luz verde del éxito.