La honestidad brutal de Maidana sobre el motivo de su ida de River: “El entrenador y la dirigencia apuestan a…”

El partido ante Rosario Central por la final del Trofeo de Campeones no solo fue un título para River. Tuvo un sabor agridulce por las despedidas significativas que se produjeron en el marco de una depuración del plantel, considerando además que los jugadores que se marcharon son verdaderos bastiones de la era Gallardo.

Probablemente, la salida de Jonatan Maidana quedó opacada por la de Enzo Pérez y Nicolás de la Cruz, considerando además que ya había tenido su momento de protagonismo cuando disputó su último partido en el Monumental. El central saltó al campo al minuto 85' en reemplazo del propio Pérez, en un homenaje doble que hizo estallar las palmas del público millonario que dijo presente en el Madre de Ciudades.

Mirá el video

Finalizado el partido y en medio de un clima alegre por los festejos, el jugador habló ante la prensa sobre su alejamiento y sus sensaciones. "Me tocó estar en el club mucho tiempo y todo eso se acumula. Va a costar no seguir con eso el próximo año. Pero el fútbol es así", comenzó.

Luego, fue muy sincero a la hora de explicar el alejamiento, con referencia al entrenador Martín Demichelis. "Siempre dije que cuando puedo sumar y ayudar al equipo bienvenido sea. Para el año que viene el entrenador y la dirigencia apuestan a otra cosa. Igualmente soy un agradecido a Martín porque cuando llegó me dijo que iba a contar conmigo. Me quedé. Me dijo 'quiero que te vayas ganador' y hoy me tocó salir campeón. Me cumplió y yo de mi lado también intenté cumplir", explicó.

Finalmente, se refirió a si esperaba lograr los títulos que consiguió en el club, entre los que se cuentan dos Libertadores. "La verdad que no, uno sabe lo difícil que es la competencia. Me llevo más de lo que alguna vez había pensado que iba a ganar acá. Una alegría inmensa para que el día de mañana lo pueda recordar todo con mi familia, mis hijos, mi esposa. Mis padres y hermanos que siempre me acompañan", sentenció.