Turismo Carretera: la sentencia sobre los nuevos modelos que pone a los equipos en alerta

El Turismo Carretera no descansa. Días después de haber terminado la temporada 2023, los equipos están trabajando para llegar de la mejor manera a la primera cita que será el 23, 24 y 25 de febrero del próximo año en El Calafate. Durante la semana se realizaron pruebas comparativas con los nuevos modelos que comenzarán a verse en el 2024 y las conclusiones dejan dudas.

Se trabajó en el aspecto aerodinámico de los vehículos que estuvieron conducidos por: Andy Jakos (Toyota Camry), Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Alan Ruggiero (Ford Mustang) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Los test estuvieron a cargo de Alejandro Iuliano, departamento técnico de la ACTC, y se conocieron algunos resultados.

El ingeniero Federico Raffo, habló sobre la performance del Camaro luego los test y se mostró algo preocupado ya que considera que están lejos de los modelos tradicionales del TC: "Se estudió la resistencia aerodinámica, con diferentes cargas, y poder compararlas, y en nuestro caso, si bien no estamos lejos, hay que trabajar para estar a la altura y alcanzar el nivel de los coches actuales".

Además contó que no pudieron realizar una de las comparaciones importantes como evaluar la pérdida de carga aerodinámica cuando transiten en pelotón, aseveró: “No es fácil de hacer. Alguna vez se intentó hacer en Rafaela, cuando arrancaron los motores multiválvulas en 2015, y no es simple. En San Nicolás no se llegó a hacerla”.

Trucco, aunque se mostró confiado de cara al futuro, realizó una sincera reflexión sobre el Dodge: "Era de esperarse que nuestro auto, por su carrocería y forma, es el más perjudicado en cuanto a la aerodinámica, pero pudimos recolectar un montón de datos con las variaciones de las configuraciones que le servirán a la categoría para sacar conclusiones".