La tajante decisión de Kevin Benavides a días de comenzar una nueva edición del Rally Dakar

El próximo 5 de enero se pondrá en marcha una nueva edición del Rally Dakar y Kevin Benavides confirmó que estará presente en la travesía aunque reconoció que no llegará del todo bien a la cita. El pasado 3 de diciembre, el salteño se lesionó el peroné y tuvo que ser operado en Barcelona. Por fortuna la recuperación está llegando a su fin, pero sabe que llegará disminuido.

Kevin buscará la tercera estrella en la categoría Motos.

"Este fue un año complicado con las lesiones. Empezó muy bien, pero antes de Abu Dhabi me rompí el fémur. Luego, cuando ya estaba recuperado, entrenando junto al equipo en Estados Unidos tuve una caída y me lesioné la muñeca. Allí se esfumaron todos los sueños de pelear por el Mundial y luego pasó lo del peroné, que fue algo de no creer", contó.

En la misma línea, contó: "Era andar un rato en la moto, para hacer un shakedown, y si bien es difícil de creerlo apenas hice 50 metros cuando bajé la pierna en el interno y con el pie afuera como se hace en todas las curvas, y se me giró el pie hacia un lado. Intenté seguir porque pensaba que no me podía pasar algo así. Pensamos que era un esguince, pero me hicieron una placa y ahí me dieron la noticia que tenía fracturado el peroné y me tuve que operar".

"Ahora ya me han quitado los puntos y la herida está sanando. Quedan dos semanas hasta el inicio del Dakar por lo que veo que puedo llegar bien. No se del uno al diez, pero creo que entre un seis y siete estaré bien, y a partir de allí deberé aguantar el dolor, con lo cual ya hemos convivido", agregó.

Kevin tuvo un año complejo por las lesiones y llegará algo disminuido.

Luego, lanzó una frase que ilusionó a todos: "Logré ganar el Dakar con Honda, logré ganarlo con KTM y es verdad que no tengo nada que demostrar. Pero la motivación es la misma: sigo corriendo porque me encanta, porque creo que todavía estoy con posibilidades de lograr más cosas. Soy super competitivo. Voy a dar lo mejor de mí. Voy con la ilusión por la tercera estrella".

La historia de Kevin con el Dakar