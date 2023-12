La decisión del Tribunal de Disciplina al pedido de Colón de anular su descenso a la Primera Nacional

Colón de Santa Fe recibirá en los próximos días una mala noticia. Es que, según informa el sitio Doble Amarilla, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazará la solicitud de anulación del descenso que presentó días atrás el club sabalero, quien perdió la categoría al perder con Gimnasia en Rosario.

Los dirigentes del club santafesino argumentaron en su reclamo que se modificó el reglamento durante el curso del torneo, algo que debió haber sido aprobado en el Comité Ejecutivo y no en la última Asamblea de la AFA. Además, destacaron que no todos estaban presentes, ya que Talleres no participó en la reunión del 22 de junio cuando se tomó esta decisión.

Colón no podrá evitar el descenso.

Más allá de lo reglamentario, Colón consideraba que la anulación del tercer descenso lo perjudicó porque en las últimas fechas se jugaron partidos entre clubes en peligro con otros "que ya estaban a salvo a partir de la eliminación del tercer descenso".

El mencionado sitio reveló que la resolución del Tribunal se dará a conocer entre el martes y miércoles de la próxima semana. La resolución, que originalmente iba a anunciarse esta semana, se retrasó debido a la respuesta de Gimnasia presentada el jueves por la tarde y el Tribunal de Disciplina desestimará la reclamación de Colón al considerar que los argumentos son "inverosímiles".

En esta resolución, que será la última del año para el Tribunal, también se revelarán los futbolistas que se beneficiarán de la amnistía general aprobada por la Asociación del Fútbol Argentino en la última reunión del Comité Ejecutivo, aplicable a jugadores con hasta cuatro fechas de suspensión.