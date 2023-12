La broma pesada de Barco y Enzo Díaz a Demichelis que no le gustó nada al DT: su reacción

Martín Demichelis consiguió anoche su segundo título tras consagrarse con River en el Trofeo de Campeones. El técnico, que ya había conquistado la Liga Profesional 2023 al mando del equipo, volvió a gritar campeón tras superar a Rosario Central y luego del partido, mientras hablaba para la transmisión oficial, dos jugadores del plantel lo sorprendieron con una pesada broma.

Mirá el video

Enzo Díaz y Esequiel Barco aparecieron por detrás del DT y, literalmente, lo bañaron con la bebida isotónica que popularizó Carlos Bilardo años atrás y su reacción fue letal. Se dio vuelta, vio quienes habían sido y movió su cabeza como diciendo 'ya van a ver'. Acto seguido, los periodistas comenzaron a reír por lo hecho y 'Micho' fue clarito.

"No la vi, no la vi. Esto se hace con cerveza en Alemania. Va a ver revancha, va a ver revancha", dijo sonriendo y Gustavo López lanzó un "Barco no juega más de titular", con tono jocoso. Cómo jugador Demichelis ya había alzado dos trofeos en River por lo que el actual se trata del cuarto en sus etapas en el club donde realizó las juveniles y debutó como futbolista y DT.

En Bayern Munich, además, el ex defensor se coronó campeón de tres Bundesligas, cuatro Copas de Alemania, dos Copas de la Liga y una Supercopa en sus ocho temporadas en la institución alemana.

Luego tuvo pasos por el Málaga, el Manchester City, donde alcanzó otros tres títulos -una Premier League y dos Copas de la Liga en Inglaterra- y el Espanyol hasta retirarse en 2017. Por otra parte, vistió la camiseta de la Selección, con la que disputó 51 partidos: 18 por Eliminatorias, ocho por Mundiales (2010 y 2014), tres por Copa América (Chile 2015) y 22 amistosos.