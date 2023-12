La particular traba que debe solucionar Diego Martínez para convertirse en DT de Boca

En la jornada electoral de este domingo, Boca eligió a su nuevo presidente y Juan Román Riquelme se quedó con las elecciones por amplio margen. Apenas se confirmó la victoria se comenzó a haber sobre el nuevo entrenador que, seguramente, será Diego Martínez quien renunció en Huracán luego de ser llamado por el xeneize.

Sin embargo existe una particular razón por la que el entrenador todavía no puede desvincularse del club de Parque Patricios. Es que Martínez recibió por adelantado un dinero cuando asumió y el club pretende recuperar parte de esa suma ya que no contemplaba esta repentina salida antes de lo firmado por contrato.

El elegido de Riquelme es Diego Martínez.

Desde Huracán ya le hicieron saber a su representante que no se lo liberará sin un resarcimiento, por lo que deberá resolverse esta cuestión antes de firmar un contrato en Boca. Diego Martínez se desvinculó el pasado 7 de diciembre tras cumplir con el objetivo de salvar al equipo del descenso decidió dar un paso al costado pese a tener contrato hasta junio de 2024.

El ex DT de Tigre, que también fue buscado por Boca en abril de este año, estuvo al frente del equipo en 23 partidos, con un balance de 12 victorias, dos empates y nueve derrotas. Huracán ya tenía planificada la pretemporada con Martínez al frente del plantel pero tal como había dicho el presidente Garzón, el DT no tenía cláusula de salida en el contrato.

Facundo Sava está muy cerca de convertirse en nuevo entrenador de Huracán, ya que acordó de palabra con la dirigencia del club de Parque Patricios los términos del contrato y tan solo resta la confirmación oficial.