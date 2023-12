Godoy Cruz clasificó a la Copa Libertadores 2024: cuándo debuta, posibles rivales y fecha del sorteo

Godoy Cruz Antonio Tomba jugará su quinta Copa Libertadores en 2024. El equipo que dirige -y dirigirá en esa competencia- el Gato Daniel Oldrá ingresará desde la Fase 2 y este dato no es para nada menor: deberá ganar esa instancia sí o sí para que año internacional no dure apenas una semana.

El escenario no será nada sencillo para el Tomba. Como fue virtual "tercero" de la tabla general (debido a que River y Rosario Central terminaron por encima, pero salieron campeones de los torneos argentinos de 2023 y habilitaron cupos hacia abajo), ocupará el lugar "Argentina 6", situación que lo pondrá a prueba: deberá jugar cuatro partidos para llegar a la fase de grupos.

Vale aclarar un asterisco importante: Godoy Cruz deberá al menos superar la Fase 2 de la Copa Libertadores para tener "larga" vida en los torneos internacionales del 2024, ya que si queda eliminado en esa instancia ni siquiera tendrá la posibilidad de "bajar" a la Copa Sudamericana. Distinto es si el club mendocino avanza y es eliminado en la Fase 3: en ese caso, tendrá la chance de jugar la fase de grupos Sudamericana. En caso de superar las fases 2 y 3 el premio será top: seis partidos más en los grupos de la Libertadores.

El Tomba jugará la Copa Libertadores 2024.

Ahora bien, Godoy Cruz Antonio Tomba debutará en la Copa Libertadores 2024 en la segunda quincena de febrero. La ida de la Fase 2 se disputará entre el martes 20 y el jueves 22 de ese mes y la vuelta entre el martes 27 y el jueves 29. Si clasifica, jugará inmediatamente en las semanas siguientes por la Fase 3: el primer partido entre el martes 5 y el jueves 7 de marzo y la revancha entre el 12 y el 14 de ese mismo mes.

Si bien faltan más de dos meses, la hoja de ruta del Expreso en la Libertadores se sabrá el próximo 19 de diciembre, día en el cual se sortearán las fases 1, 2 y 3 del torneo continental más importante de América. El sorteo será en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay, desde las 12 del mediodía. Lo televisan ESPN y la plataforma de streaming Star+.

Sobre posibles rivales de Godoy Cruz en estas instancias el abanico se abre bastante, de la misma manera que la jerarquía de los rivales que pueden tener los mendocinos en el mano a mano es muy dispar si consideramos clubes que pelearon el Brasileirao hasta ignotos equipos venezolanos.

Además de Godoy Cruz, el resto de los equipos que dirá presente en la Fase 2 y aparecen como posibles rivales del Expreso son: Botafogo y Bragantino de Brasil, Atlético Nacional y Águilas Doradas de Colombia, El Nacional de Ecuador, Sportivo Trinidense de Paraguay, Colo Colo y Palestino de Chile, Sporting Cristal de Perú, Portuguesa de Venezuela, Nacional de Uruguay y Always Ready de Bolivia. Hay que sumar a esta lista a los seis equipos que jugarán la Fase 1 de la Copa Libertadores y se eliminarán entre sí y que también podrían quedar frente a frente con el club mendocino: Aucas de Ecuador, Nacional de Paraguay, Melgar de Perú, Puerto Cabello de Venezuela, Defensor Sporting de Uruguay y Aurora o Jorge Wilstermann de Bolivia.

Botafogo, que perdió de forma increíble el Brasileirao 2023, es posible rival del Tomba en Fase 2 o 3.