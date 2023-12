El picante tuit de Battaglia para Basualdo, tras criticar su elección como DT de Boca: "Querido Pepe, tengo mis..."

"No es de mi agrado. Es un experimento más, como Battaglia e Ibarra", fueron las palabras que José Basualdo soltó tras ser consultado sobre la posibilidad de que Diego Martínez sea el nuevo director técnico de Boca (esto se dará si el oficialismo logra ganar las elecciones del próximo 17 de diciembre).

En este contexto, quien salió al cruce fue el León. A través de su cuenta de X, en la cual no realizaba un posteo desde el 15 de agosto del 2021, le dedicó unas palabras a su excompañero, con el cual supo defender los colores del Xeneize durante las temporadas de 1998 y 2000.

Battaglia salió al cruce de Basualdo en las redes sociales.

"Querido Pepe Basualdo. Yo tengo mis convicciones bien claras, no me siento un experimento. Cuando uno piensa diferente, hay choques que son inevitables. Boca es mi casa y siempre voy a querer lo mejor", respondió Battaglia a través de una publicación que no tardó en viralizarse.

En total el hombre más ganador de la historia del Xeneize, logró 17 títulos como futbolista y tres como entrenador. Como DT dio la vuelta olímpica en la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022, y dirigió al equipo en las primeras fechas de la Liga Profesional que luego Boca ganó con Hugo Ibarra al mando.