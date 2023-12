Carlos Bilardo vio la consagración de Estudiantes y lanzó una frase bien "bilardista": "Hay que ganar la..."

Estudiantes de La Plata se coronó campeón de la Copa Argentina y logró cortar una racha de 13 años sin títulos. El Pincha venció a Defensa y Justicia por 1 a 0 con gol de Guido Carrillo y se cerró el 2023 de la mejor manera. Una noticia que seguramente alegrará muchísimo a los hinchas del equipo platense es que Carlos Salvador Bilardo miró el partido y pudo disfrutar de la consagración.

El Doctor es una pieza enorme de la historia de Estudiantes, ya que como jugador logró ganar tres Copas Libertadores (1968,1969 y 1970) y la Copa Intercontinental de 1968. Además, fue el DT del equipo campeón del fútbol argentino en 1982. En una entrevista radial, Jorge Bilardo, hermano del Narigón, contó que miraron el partido juntos y dio algunos detalles.

“Lo vimos juntos. Yo no pude ir a la cancha porque me operé de cataratas hace tres días y no quería ir. Lo vimos con Carlos. Estábamos ahí los dos solos con el enfermero”, comenzó relatando en diálogo con Madero Sports. Y continuó explicando los códigos que el exentrenador mantiene: “Nunca te va a decir que un jugador no puede jugar o es un desastre. Vos le podés decir que un jugador es un desastre y él nunca te dice nada. Ni habla”.

A lo largo de su carrera, Bilardo se destacó por su ambición, su forma de trabajar y su mentalidad ganadora, algo que no perdió: “Grita los goles, se pone contento, pero ahora dice ‘este campeonato no sirve para nada. Hay que ganar la Copa’, ja. Le digo: ‘¿Carlos, qué querés? ¿Ganar la Copa y ser campeón del mundo otra vez?’. Me responde: ‘Y sí. ¿Qué Libertadores? Hay que ir a Dubái (lugar donde se llevó a cabo el Mundial de Clubes en 2009, el último que disputó Estudiantes)’”

A sus 85 años, el Doctor padece una enfermedad neurodegenerativa llamada síndrome de Hakim-Adams. El entrenador campeón del mundo con la Selección argentina en el Mundial de México 1986 fue diagnosticado en 2018. A pesar de todo, Bilardo no parece perder sus mañas y amor por el fútbol.