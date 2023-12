El tremendo palazo desde Gremio a Cavani tras el rumor de que fue ofrecido: “No creo que tenga el…”

El mercado de pases del fútbol sudamericano comenzó a moverse y algunos medios de Brasil colocaron a Edinson Cavani en el radar de Gremio de Porto Alegre, club en el que Luis Suárez tuvo un gran desempeño pero que avisó que no continuará en la institución.

Sin embargo este rumor quedó rápidamente desactivo por una persona muy cercana a la institución tricolor quien descartó la posibilidad y explicó los motivos por los que no interesa. "Cavani es un buen jugador, pero no invertiría en él por la edad. Ciertamente no creo que tenga el mismo compromiso y el profesionalismo que ha tenido Suárez", lanzó sin vueltas Celso Rigo.

Luis Suárez se va de Gremio y buscan a su reemplazante.

La afirmación del inversor del Tricolor puede considerarse como una expresión de autoridad. No obstante, no se contempla que el uruguayo abandone Boca durante esta ventana de transferencias.

Luego de su arribo al club, como fichaje estrella, a Cavani le costó encontrar su lugar y está ansioso por redimirse. Aunque empezó con un gol contra Platense en su segundo encuentro, su rendimiento fue menguando gradualmente y su capacidad goleadora quedó, por el momento, en deuda.

Hasta hoy lleva 16 encuentros jugados, marcó tres goles, y está trabajando en la recuperación de un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda que lo marginó de la cancha luego de la agónica victoria ante Newell's en La Bombonera el pasado 12 de noviembre.