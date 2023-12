La desopilante "amenaza" del Dibu Martínez a Cuti Romero en la final del Mundial: "Lo agarré de la camiseta y le dije..."

Cuti Romero es de los mejores centrales del mundo y su juego se destaca principalmente por su agresividad, la que lo convierte en uno de los más efectivos en el 1 a 1. Sin embargo, ese rasgo del juego es tan distintivo que por momentos puede convertirse en una debilidad, cuando hay excesos.

Su arquero en la Selección argentina, Emiliano Martínez, conoce esta debilidad e intenta minimizarla, pero no siempre lo hace de la manera más ortodoxa. En la final del Mundial de Qatar 2022, ante Francia, tuvo que "amenazarlo" para evitar que no lo expulsen.

La última expulsión de Cuti Romero, en Tottenham. (Foto: Noticias Argentinas)

En diálogo ante "Campeones, un año después", contenido de Star+, el Dibu confesó: "Sé la debilidad del Cuti, recuerdo que en la final contra Francia fue con los dos pies contra Mbappé. Agarró la pelota, todo. Y en el entretiempo lo agarré de la camiseta y le dije 'te llegan a echar y te cago a piñas después del partido'".

Sobre el juego agresivo del central, Martínez, añadió: "Yo al Cuti le tengo que decir 'por favor, dejá de pegar'. El Cuti juega así, al límite de la roja, y estoy siempre agarrándolo en ese sentido. Pero es impresionante”.

El tridente que ambos conforman con Nicolás Otamendi conservó un invicto durante una buena cantidad de partidos y su mancomunión está consolidada. Sobre la relación entre los tres, Dibu Martínez también tuvo palabras. "Tenemos una gran unión, yo sé las virtudes de Cuti y Ota. Que los levantan para arriba. O pasa la pelota para adelante, o si va para atrás el jugador no sigue. Y eso me da la vida también, yo sé que por ahí no pasan a los centrales".